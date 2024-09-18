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    Где увидеть потянувшихся на зимовку перелетных птиц в Петербурге

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    Фото: Комитет по природопользованию Петербурга
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    В Петербурге, несмотря на по-летнему жаркий сентябрь, в самом разгаре осенняя миграция птиц. Увидеть пернатых можно, например, на экотропах, рассказали 18 сентября в пресс-службе комитета по природопользованию.

    Ведомство создало шесть экотроп на особо охраняемых территориях Петербурга, где можно понаблюдать за дикой природой, и в том числе — за перелетными птицами, отметили в комитете. В заказнике «Западный Котлин» есть визит-центр с вышкой, откуда хорошо видно птиц на миграционных стоянках. Там же размещены экспозиция о миграциях и панели с рисунками птиц, которых можно увидеть на ближайших мелководьях и пляжах.

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    Также в этом году открылся новый экомаршрут «Бугаиная тропа» в заказнике «Северное побережье Невской губы». Он проложен среди тростниковых зарослей прибрежной акватории и оборудован двумя смотровыми площадками для наблюдения за миграциями, а на стендах, размещенных по пути следования, посетители могут ознакомиться с растениями и птицами, которые характерны для этих мест.

    Петербург располагается на Беломоро-Балтийском миграционном пути. Осенью по нему многие виды птиц летят с мест гнездования к местам зимовки. Например, малый лебедь гнездится в тундрах, лебедь-кликун — на водоемах тайги, а зимуют оба вида в Западной Европе. Осенью и весной эти птицы останавливаются на особо охраняемых природных территориях Петербурга.

    В заказниках на побережьях Невской губы и Финского залива и на острове Котлин для отдыха и пополнения жировых резервов останавливаются хищные, водоплавающие и околоводные птицы. Среди птиц, гнездящихся в Петербурге, специалисты особенно отмечают рекордсмена по дальности перелетов — полярную крачку. Она зимует в Антарктиде и каждый год пролетает 70 тысяч километров.

    В странах Западной, Юго-Западной и Южной Европы зимуют большие выпи. Однако, в отличие от многих других цапель, эти птицы часто остаются на зиму в местах гнездования. В частности, их замечали на западных берегах Балтийского моря, и даже известен факт успешной зимовки в Петербурге — на реке Красненькой.

    Фото: Комитет по природопользованию Петербурга

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