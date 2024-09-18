Где увидеть потянувшихся на зимовку перелетных птиц в Петербурге

В Петербурге, несмотря на по-летнему жаркий сентябрь, в самом разгаре осенняя миграция птиц. Увидеть пернатых можно, например, на экотропах, рассказали 18 сентября в пресс-службе комитета по природопользованию.

Ведомство создало шесть экотроп на особо охраняемых территориях Петербурга, где можно понаблюдать за дикой природой, и в том числе — за перелетными птицами, отметили в комитете. В заказнике «Западный Котлин» есть визит-центр с вышкой, откуда хорошо видно птиц на миграционных стоянках. Там же размещены экспозиция о миграциях и панели с рисунками птиц, которых можно увидеть на ближайших мелководьях и пляжах.