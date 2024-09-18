Пашинян заявил, что ОДКБ создает угрозы безопасности и суверенитету Армении

Приостановка участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности связана в том числе с тем, что структура создает угрозы для дальнейшего существования республики. Об этом на Втором всемирном армянском саммите заявил 18 сентября премьер-министр страны Никол Пашинян.



«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности», — цитирует Пашиняна «Интерфакс». Армянский премьер отметил, что в отношениях с ОДКБ страна близка к «точке невозврата».

Пашинян также заявил, что Армения не упустит шанс вступить в Евросоюз, когда увидит «более-менее реальную возможность» для этого, передает ТАСС. В то же время республика не намерена разрывать экономические связи или снижать товарооборот с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

О приостановке членства Армении в ОДКБ Пашинян заявил в феврале 2024 года. Тогда он высказался, что договор в отношении республики не выполняется, и страна не может оставить это без внимания. Глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян тогда заявил, что слова премьера поняли неправильно, и речь шла о том, что республика не вернется в объединение в случае выхода из него.

В ОДКБ в июне отмечали, что организация сохраняет все обязательства перед Арменией, и республика остается ее союзником. В Кремле также подчеркивали, что Россия сохранит партнерские отношения с Арменией.