В ОДКБ заявили, что Армения остается союзником организации

В ОДКБ заявили, что организация сохраняет все обязательства перед Арменией, страна остается ее союзником. Об этом 21 июня сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова.



«Армения была и есть наш союзник в ОДКБ, и все наши обязательства перед Арменией сохраняются. А вот вопрос членства в организации — это суверенное право и решение страны», — сказал генсек.



Он также подчеркнул, что ОДКБ надеется на прояснение статуса Армении в организации. Ереван должен решить — будет страна в составе организации или нет. «Я думаю, что политическое руководство в Армении все-таки прояснит ситуацию и будет официальное решение», — сказал Имангали Тасмагамбетов.

