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    В ОДКБ заявили, что Армения остается союзником организации

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    В ОДКБ заявили, что организация сохраняет все обязательства перед Арменией, страна остается ее союзником. Об этом 21 июня сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова.

    «Армения была и есть наш союзник в ОДКБ, и все наши обязательства перед Арменией сохраняются. А вот вопрос членства в организации — это суверенное право и решение страны», — сказал генсек.

    Он также подчеркнул, что ОДКБ надеется на прояснение статуса Армении в организации. Ереван должен решить — будет страна в составе организации или нет. «Я думаю, что политическое руководство в Армении все-таки прояснит ситуацию и будет официальное решение», — сказал Имангали Тасмагамбетов.

    12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ. На тот момент сроки выхода не были определены. В этот же день глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сказал, что слова Пашиняна неправильно истолковали. По словам Мирзояна, премьер-министр лишь говорил о том, что Армения не вернется в объединение в случае выхода из него.

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