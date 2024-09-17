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    ТАСС: директор парка «Патриот» и фигурант дела экс-замминистра обороны Попова Вячеслав Ахмедов отпущен из СИЗО

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    235-й гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, который является фигурантом дела экс-замминистра обороны Павла Попова. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС.

    Суд изменил Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на «домашний арест с ограничениями» до 21 сентября. Директора парка «Патриот» освободили из-под стражи в зале суда. Судебное заседание прошло в закрытом режиме по просьбе защиты, заявившей, что в ходе слушания будут подниматься вопросы о здоровье Ахмедова.

    Уточняется, что Ахмедов дал показания на экс-замминистра обороны Павла Попова по делу о хищении бюджетных средств. Новая мера пресечения предполагает, что директор парка «Патриот» не сможет покидать жилое помещение без позволения следователя, не будет пользоваться мобильной связью и интернетом, общаться со свидетелями и получать посылки и бандероли.

    Напомним, Вячеслав Ахмедов задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК РФ, ранее его отправили в СИЗО до 21 сентября. Вместе с Ахмедовым задержали и генерал-майора Владимира

    Шестерова, вместе с которым он совершил хищение более 30 миллионов рублей из бюджета, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование объектов парка и конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот». Махинации производились в период с осени 2022 года до июля 2024 года.

    Фигуранты заключали с тремя организациями договоры, в рамках которых подрядчикам оплачивались не поставленные в парк «Патриот» «материальные ценности» и «не выполненные работы по техническому обслуживанию» объектов.

    Ранее Ахмедов полностью признал свою вину, а Шестерова в связи с проблемами со здоровьем отправили под домашний арест (накануне суд продлил последнему срок содержания под домашним арестом).

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