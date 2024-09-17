«Поступит команда, мы в любой момент начнем»: начальник полигона на Новой Земле заявил о готовности к новым ядерным испытаниям

Центральный полигон Российской Федерации на архипелаге Новая Земля готов к проведению новых испытаний ядерного оружия. Об этом в интервью «Российской газете», опубликованном 17 сентября, заявил начальник полигона контр-адмирал Андрей Синицын.
В настоящее время, после объявления Россией моратория на проведение ядерных испытаний, на Новой Земле проводятся тренировки по отражению атак БПЛА и готовят специалистов, инструкторов, операторов беспилотников и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Однако, по словам Синицына, полигон «в полном объеме» готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности:
«Готовы лабораторно-испытательная база и персонал. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытания. Самое главное — не сорвать выполнение государственных задач», — заявил контр-адмирал.
Он также отметил, что «иностранная техническая разведка» ведет наблюдение за деятельностью на Новой Земле: «Над полигоном работает спутниковая группировка, самолеты-разведчики летают», и в связи с этим на полигоне готовятся отражать любые виды угроз, включая проникновение диверсионно-разведывательных групп.
Несколькими днями ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предложил «где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне <...> может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле».
В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что депутаты отзывают ратификацию «в интересах обеспечения безопасности нашей страны». Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» допустил возможность проведения испытаний ядерного оружия. Он отметил, что отзыв ратификации — это зеркальная мера в отношении США, которые подписали, но не ратифицировали документ. В Кремле позже пояснили, что отзыв ратификации не означает намерения проводить ядерные эксперименты.