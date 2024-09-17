    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, ю-з

    773мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.14eur101.28

    «Поступит команда, мы в любой момент начнем»: начальник полигона на Новой Земле заявил о готовности к новым ядерным испытаниям

    1806
    31 комментарий

    Центральный полигон Российской Федерации на архипелаге Новая Земля готов к проведению новых испытаний ядерного оружия. Об этом в интервью «Российской газете», опубликованном 17 сентября, заявил начальник полигона контр-адмирал Андрей Синицын.

    В настоящее время, после объявления Россией моратория на проведение ядерных испытаний, на Новой Земле проводятся тренировки по отражению атак БПЛА и готовят специалистов, инструкторов, операторов беспилотников и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Однако, по словам Синицына, полигон «в полном объеме» готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности:

    «Готовы лабораторно-испытательная база и персонал. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытания. Самое главное — не сорвать выполнение государственных задач», — заявил контр-адмирал.

    Он также отметил, что «иностранная техническая разведка» ведет наблюдение за деятельностью на Новой Земле: «Над полигоном работает спутниковая группировка, самолеты-разведчики летают», и в связи с этим на полигоне готовятся отражать любые виды угроз, включая проникновение диверсионно-разведывательных групп.

    Несколькими днями ранее депутат Госдумы Андрей Колесник предложил «где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне <...> может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле».

    В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что депутаты отзывают ратификацию «в интересах обеспечения безопасности нашей страны». Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» допустил возможность проведения испытаний ядерного оружия. Он отметил, что отзыв ратификации — это зеркальная мера в отношении США, которые подписали, но не ратифицировали документ. В Кремле позже пояснили, что отзыв ратификации не означает намерения проводить ядерные эксперименты.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ядерные испытанияПолигонНовая ЗемляКонтр-адмиралАндрей синицынДВЗЯИВладимир Путин
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close