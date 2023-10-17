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    Володин: мы отзываем ратификацию договора о ядерных испытаниях

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    Госдума начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Первое чтение законопроекта состоится во вторник, 17 октября, сообщает спикер парламента Вячеслав Володин.

    «В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — пишет Володин.

    Ранее он заявлял, что отзыв ратификации стал бы зеркальным шагом на действия США, которые за 23 года не ратифицировали договор.

    Этот вопрос поднял президент Путин в дискуссионном клубе «Валдай». По его словам, Россия практически завершила работу над новым ядерным оружием и его надо испытать — для этого отзыва ратификации было бы достаточно.

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    Ядерная безопасностьВячеслав Володин
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