Володин: мы отзываем ратификацию договора о ядерных испытаниях

Госдума начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Первое чтение законопроекта состоится во вторник, 17 октября, сообщает спикер парламента Вячеслав Володин.



«В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — пишет Володин.



Ранее он заявлял, что отзыв ратификации стал бы зеркальным шагом на действия США, которые за 23 года не ратифицировали договор.



Этот вопрос поднял президент Путин в дискуссионном клубе «Валдай». По его словам, Россия практически завершила работу над новым ядерным оружием и его надо испытать — для этого отзыва ратификации было бы достаточно.

