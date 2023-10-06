В Кремле объяснили слова Путина о возможности ядерных испытаний

Возможность отказа РФ от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения их проводить. Об этом в пятницу, 6 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации. <…> Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний», — рассказал представитель Кремля.



Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на дискуссионном клубе «Валдай» допустил возвращение к испытаниям ядерного оружия. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты на ближайшем заседании обсудят отзыв ратификации договора о запрещении ядерных испытаний.