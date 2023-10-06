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    В Кремле объяснили слова Путина о возможности ядерных испытаний

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    Возможность отказа РФ от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения их проводить. Об этом в пятницу, 6 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации. <…> Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний», — рассказал представитель Кремля.

    Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на дискуссионном клубе «Валдай» допустил возвращение к испытаниям ядерного оружия. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты на ближайшем заседании обсудят отзыв ратификации договора о запрещении ядерных испытаний.

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    Дмитрий ПесковЯдерные испытания
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