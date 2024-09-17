Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

ясная погода, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

штиль.

 773мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,14
EUR 101,28
Рейтинг колледжей СПб
Как (не)стать пособником СБУ
(От)Личный Петербург — 2024
30 тысяч за диплом
Зачем нам Мексика
Заблудилась в лесу, ела ягоды
Маткапитал не работает?
Погода на неделю: осень близко
Второе покушение на Трампа
Рейтинги «Фонтанки»
Афиша Plus Инженер расскажет, как петербуржцы влюбились в промышленную архитектуру

Инженер расскажет, как петербуржцы влюбились в промышленную архитектуру

415
Написать комментарий

Уже само место проведения лекции свидетельствует о такой любви. Территория газгольдера, некогда хранилища газов, теперь — известное просветительское пространство. 19 сентября в Библиотеке Планетарий 1 узнаем, как с приходом постиндустриальной цивилизации мы полюбили то, что осталось от цивилизации индустриальной. Бесплатно. 16+

У Санкт-Петербургской соборной мечети, магазина «Подписные издания» на Литейном и цеха Невской ниточной мануфактуры «Невка» есть связующее звено — архитектор Николай Васильев, автор проектов этих зданий. Эмигрировав после революции за границу, он участвовал в архитектурных конкурсах — например, если б сложилось удачно, высотка газеты «Чикаго Трибьюн» тоже была бы авторства Васильева. Эмигрант участвовал даже в советских архитектурных конкурсах. За проект Дворца Советов в Москве удостоился денежной премии за почетное четвертое место. Впрочем, тот Дворец Советов не был осуществлен — полюбоваться им мы можем разве что в недавнем фильме «Мастер и Маргарита».

Это к тому, что архитектурными сооружениями индустриальной эпохи можно интересоваться уже хотя бы из-за людей, которые эти сооружения придумывали. А инженер, гид, сотрудник проекта «Петербург глазами инженера» Александр Кизик расскажет, как эти здания умеют завораживать сами по себе. В некогда промышленные «рабочие» объекты мы и теперь ходим «как на работу» (в смысле постоянно), но уже с совсем другими целями.

«Новая Голландия», «Севкабель Порт», Ленполиграфмаш, Планетарий 1… Вот как раз на территории Планетария 1, в библиотеке (наб. Обводного канала, д. 74, лит. Б, — стеклянный объект перед Планетарием) 19 сентября пройдет лекция Александра Кизика «Промышленная археология: как петербуржцы влюбились в индустриальное наследие». Регистрация на TimePad, начало в 19:00.

Александра Шеромова

ПО ТЕМЕ
Куда сходить бесплатно Архитектура
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
Новости компаний
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
Новости компаний
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
ТОП 5
Новости компаний
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35