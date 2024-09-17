Инженер расскажет, как петербуржцы влюбились в промышленную архитектуру

Уже само место проведения лекции свидетельствует о такой любви. Территория газгольдера, некогда хранилища газов, теперь — известное просветительское пространство. 19 сентября в Библиотеке Планетарий 1 узнаем, как с приходом постиндустриальной цивилизации мы полюбили то, что осталось от цивилизации индустриальной. Бесплатно. 16+



Источник: Сергей Михайличенко







У Санкт-Петербургской соборной мечети, магазина «Подписные издания» на Литейном и цеха Невской ниточной мануфактуры «Невка» есть связующее звено — архитектор Николай Васильев, автор проектов этих зданий. Эмигрировав после революции за границу, он участвовал в архитектурных конкурсах — например, если б сложилось удачно, высотка газеты «Чикаго Трибьюн» тоже была бы авторства Васильева. Эмигрант участвовал даже в советских архитектурных конкурсах. За проект Дворца Советов в Москве удостоился денежной премии за почетное четвертое место. Впрочем, тот Дворец Советов не был осуществлен — полюбоваться им мы можем разве что в недавнем фильме «Мастер и Маргарита».



Это к тому, что архитектурными сооружениями индустриальной эпохи можно интересоваться уже хотя бы из-за людей, которые эти сооружения придумывали. А инженер, гид, сотрудник проекта «Петербург глазами инженера» Александр Кизик расскажет, как эти здания умеют завораживать сами по себе. В некогда промышленные «рабочие» объекты мы и теперь ходим «как на работу» (в смысле постоянно), но уже с совсем другими целями.



«Новая Голландия», «Севкабель Порт», Ленполиграфмаш, Планетарий 1… Вот как раз на территории Планетария 1, в библиотеке (наб. Обводного канала, д. 74, лит. Б, — стеклянный объект перед Планетарием) 19 сентября пройдет лекция Александра Кизика «Промышленная археология: как петербуржцы влюбились в индустриальное наследие». Регистрация на TimePad, начало в 19:00.

