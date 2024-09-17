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    «Чтобы превратились в больную крысу». Медведев предложил создать базу врагов России

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    Открытую базу врагов России предложил создать зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал 17 сентября в своем телеграм-канале.

    «Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей», — уточнил Медведев.

    Зампред Совбеза РФ считает, что «не так важно, когда именно придет расплата», однако важна ее неизбежность. О потенциальных врагах Медведев высказался весьма прямолинейно. По его мнению, нужно, чтобы все, кто планирует преступления против России, «превратились в больную крысу с симптомами круглосуточной маниакальной тревожности и бреда преследования».

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