«Чтобы превратились в больную крысу». Медведев предложил создать базу врагов России

Открытую базу врагов России предложил создать зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал
«Несмотря на ряд очевидных правовых вопросов, стоит подумать о создании открытой общественной базы наших врагов с указанием их персональных данных. Для вполне прикладных целей», — уточнил Медведев.
Зампред Совбеза РФ считает, что «не так важно, когда именно придет расплата», однако важна ее неизбежность. О потенциальных врагах Медведев высказался весьма прямолинейно. По его мнению, нужно, чтобы все, кто планирует преступления против России, «превратились в больную крысу с симптомами круглосуточной маниакальной тревожности и бреда преследования».