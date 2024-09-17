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Происшествия Volvo опрокинулась на КАД в тумане. Водитель самосвала прикрыл место своей машиной

Volvo опрокинулась на КАД в тумане. Водитель самосвала прикрыл место своей машиной

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7 комментариев

Последствия небольшого, но яркого ДТП ликвидировали на востоке КАД ночью 17 сентября.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 23:45 поступила информация о ДТП на 49-м километре внутреннего кольца. Столкнулись два попутных легковых автомобиля, после чего одна из машин врезалась в отбойник и перевернулась. ДТП обошлось без пострадавших.

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ДТП произошло в условиях сильного тумана. Перевёртыш — «Вольво». «За рулем мужчина, скорую вызвали, в сознании», — рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Огромное спасибо молодому парню по имени Сергей. Ехал с нами в потоке на КАМАЗе, <...> помог избежать более сильных последствий, встав на аварийке и прикрыв своим самосвалом данное ДТП», — отмечают очевидцы.

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Комментарии
7
-4*
17 сентября 2024, 11:11
Это у него остаток мозга выпал?
Entrenador2005
17 сентября 2024, 11:27
Водитель Камаза ради неизвестного человека пошёл на огромный риск. То, что в него в тумане не прилетел ещё какой-нибудь гонщик - это большая удача, просто невероятная.
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