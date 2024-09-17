Volvo опрокинулась на КАД в тумане. Водитель самосвала прикрыл место своей машиной

Последствия небольшого, но яркого ДТП ликвидировали на востоке КАД ночью 17 сентября.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 23:45 поступила информация о ДТП на 49-м километре внутреннего кольца. Столкнулись два попутных легковых автомобиля, после чего одна из машин врезалась в отбойник и перевернулась. ДТП обошлось без пострадавших.



ДТП произошло в условиях сильного тумана. Перевёртыш — «Вольво». «За рулем мужчина, скорую вызвали, в сознании», — рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



«Огромное спасибо молодому парню по имени Сергей. Ехал с нами в потоке на КАМАЗе, <...> помог избежать более сильных последствий, встав на аварийке и прикрыв своим самосвалом данное ДТП», — отмечают очевидцы.

