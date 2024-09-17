Минюст США сообщил о пяти делах, возбужденных из-за нарушения закона об экспортном контроле. Двое подозреваемых — россияне

Министерство юстиции США объявило о предъявлении уголовных обвинений по пяти делам, возбужденным четырьмя прокуратурами на основании данных межведомственной группы Strike Force, противостоящей попыткам незаконно приобретать «чувствительные американские технологии». Фигурантами двух дел стали граждане России, которые обвиняются в нарушении закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. «Объявленные сегодня дела происходили в течение нескольких недель, кульминацией которых стал арест гражданина России, предположительно пытавшегося незаконно экспортировать электронику для использования в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) в РФ», — сказано в заявлении Минюста.

Речь идет о Денисе Постовом, гражданине России, проживающем в Соединенных Штатах. Он был задержан и арестован, ему было предъявлено обвинение из семи пунктов. Согласно судебным документам, начиная как минимум с февраля 2022 года Постовой якобы закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронные компоненты военного назначения. Экспортируемая микроэлектроника может использоваться в беспилотных летательных аппаратах или дронах. Через сеть компаний, которыми он владеет или управляет в России, Гонконге и других местах, Постовой и лица в его сети закупали микроэлектронику у американских дистрибьюторов и экспортировали ее в Россию без необходимых лицензий от Министерства торговли.

Как утверждается, компании Постового включали WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited, базирующиеся в Гонконге, и Vector Group в России. Постовой, по утверждению американского Минюста, «неоднократно скрывал и искажал истинных конечных пользователей и конечные пункты назначения микроэлектроники, предоставляя ложную информацию в экспортных документах». Он перегружал товары, которые в конечном итоге предназначались для России, через промежуточные пункты назначения, включая Гонконг, Швейцарию и другие места, и получал платежи в долларах США с иностранных банковских счетов. Его компании переводили средства на покупку и отправку товаров через банковские счета в Гонконге, России и других местах на банковские счета в Соединенных Штатах, включая банковские счета, которые ведут американские поставщики микроэлектроники и других чувствительных технологий.



Еще один гражданин России Максим Тесленко, 35 лет , вместе с жителем Массачусетса Самером Бхамбхани, 55 лет , обвиняется в контрабанде и одном случае сговора с целью нарушения и уклонения от экспортного контроля, совершения контрабанды и мошенничества в отношении Соединенных Штатов. Бхамбхани был арестован 9 сентября и освобожден на условиях после первой явки в федеральный суд в Бостоне. Тесленко остается на свободе за рубежом.

Утверждается, что с 2015 года или около того по 2021 год Бхамбхани и Тесленко вступили в сговор с целью экспорта лазерных сварочных аппаратов от работодателя Бхамбхани в Соединенных Штатах на Уральский электромеханический завод (УЭМЗ) в Екатеринбурге, Россия, при этом фальсифицировав экспортную документацию, представленную правительству США, чтобы скрыть тот факт, что УЭМЗ был истинным конечным пользователем машин. УЭМЗ является дочерней компанией «Росатома», российской государственной корпорации со штаб-квартирой в Москве, которая курировала гражданскую и военную ядерную программу России. Согласно обвинительному заключению, Тесленко знал, что лазерные сварочные аппараты предназначались для той части УЭМЗ, которая связана с российской программой ядерного оружия.



Обвинение в контрабанде предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет , трех лет надзорного освобождения и штрафа в размере до 250 000 долларов США. Обвинение в сговоре предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет, трех лет надзорного освобождения и штрафа в размере до 250 000 долларов США. Судья федерального окружного суда определит любой приговор после рассмотрения Руководства США по вынесению приговоров и других установленных законом факторов.

Голам Реза Гударзи, также известный как Рон Гударзи, 76 лет , гражданин США и Ирана, проживающий в Портере, штат Техас, был арестован в международном аэропорту имени Джорджа Буша 30 августа на основании уголовного обвинения в контрабанде деталей и компонентов, используемых при производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также других пилотируемых летательных аппаратов, из Соединенных Штатов в Иран. Гражданину Китая, 39-летнему Сон У , были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и краже личных данных с отягчающими обстоятельствами, возникших в результате его попыток обманным путем получить компьютерное программное обеспечение и исходный код, созданные Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), исследовательскими университетами и частными компаниями. Сон остается на свободе.

