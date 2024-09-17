Минюст США сообщил о пяти делах, возбужденных из-за нарушения закона об экспортном контроле. Двое подозреваемых — россияне

Министерство юстиции США объявило о предъявлении уголовных обвинений по пяти делам, возбужденным четырьмя прокуратурами на основании данных межведомственной группы Strike Force, противостоящей попыткам незаконно приобретать «чувствительные американские технологии». Фигурантами двух дел стали граждане России, которые обвиняются в нарушении закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве.
«Объявленные сегодня дела происходили в течение нескольких недель, кульминацией которых стал арест гражданина России, предположительно пытавшегося незаконно экспортировать электронику для использования в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) в РФ», — сказано в заявлении Минюста.
Речь идет о Денисе Постовом, гражданине России, проживающем в Соединенных Штатах. Он был задержан и арестован, ему было предъявлено обвинение из семи пунктов. Согласно судебным документам, начиная как минимум с февраля 2022 года Постовой якобы закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронные компоненты военного назначения. Экспортируемая микроэлектроника может использоваться в беспилотных летательных аппаратах или дронах. Через сеть компаний, которыми он владеет или управляет в России, Гонконге и других местах, Постовой и лица в его сети закупали микроэлектронику у американских дистрибьюторов и экспортировали ее в Россию без необходимых лицензий от Министерства торговли.
Как утверждается, компании Постового включали WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited, базирующиеся в Гонконге, и Vector Group в России. Постовой, по утверждению американского Минюста, «неоднократно скрывал и искажал истинных конечных пользователей и конечные пункты назначения микроэлектроники, предоставляя ложную информацию в экспортных документах». Он перегружал товары, которые в конечном итоге предназначались для России, через промежуточные пункты назначения, включая Гонконг, Швейцарию и другие места, и получал платежи в долларах США с иностранных банковских счетов. Его компании переводили средства на покупку и отправку товаров через банковские счета в Гонконге, России и других местах на банковские счета в Соединенных Штатах, включая банковские счета, которые ведут американские поставщики микроэлектроники и других чувствительных технологий.
Еще один гражданин России Максим Тесленко,
Утверждается, что с 2015 года или около того по 2021 год Бхамбхани и Тесленко вступили в сговор с целью экспорта лазерных сварочных аппаратов от работодателя Бхамбхани в Соединенных Штатах на Уральский электромеханический завод (УЭМЗ) в Екатеринбурге, Россия, при этом фальсифицировав экспортную документацию, представленную правительству США, чтобы скрыть тот факт, что УЭМЗ был истинным конечным пользователем машин. УЭМЗ является дочерней компанией «Росатома», российской государственной корпорации со штаб-квартирой в Москве, которая курировала гражданскую и военную ядерную программу России. Согласно обвинительному заключению, Тесленко знал, что лазерные сварочные аппараты предназначались для той части УЭМЗ, которая связана с российской программой ядерного оружия.
Обвинение в контрабанде предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до
Голам Реза Гударзи, также известный как Рон Гударзи,
Минюст уточняет, что обвинение, жалоба или информация о преступлении — это всего лишь утверждение. Все обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.