Реальные ставки: петербургский бизнес ищет, где взять средства на развитие

В условиях высокой ключевой ставки, когда рыночные кредиты для многих предпринимателей недоступны, возрастает роль госпрограмм и фондов, позволяющих получить средства под меньший процент. Главное — найти программу, подходящую для конкретного вида бизнеса. О том, какие вопросы актуальны для промышленности, а также малого и среднего бизнеса в 2024 году, рассказали участники круглого стола «ТТ Финанс» и «Фонтанки».



Александр Хайкинсон, директор департамента среднего и малого бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Сергей Иванов, директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга Фото: "ТТ Финанс" Алексей Балашов, заместитель председателя Комитета по финансовым рынкам Союза «Санкт-Петербургская Торгово-Промышленная палата» Лялья Садыкова, собственник сети салонов красоты «Лаки Лайк» и президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Дмитрий Великанов, коммерческий директор Центра компьютерных технологий «Векус» Дмитрий Остапенко, директор по экономике Группы компаний «РОСОХРАНА» Поделиться Поделиться





По данным Петростата, индекс промышленного производства за январь-июль 2024 года в Петербурге увеличился на 112,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказал Валерий Калугин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, в обрабатывающих производствах наиболее высокие показатели у производителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — ИПП вырос в 3,5 раза, транспортных средств и оборудования — 134,0%, компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,6 раз, бумаги и бумажных изделий — 122,3%.

Валерий Калугин рассказал, что в первой половине 2024 года к нему поступило порядка 300 жалоб от предпринимателей: чаще всего они жаловались на нарушения прав в области земельных и имущественных отношений, проблемы при взаимоотношениях с компаниями-монополистами, вопросы в сфере транспорта, таможенного регулирования. Не сокращается и количество жалоб, относящихся к уголовному судопроизводству.

— Отдельно нужно остановиться на сложностях, с которыми сталкиваются промышленные предприятия. Все они известны и, к сожалению, не теряют своей актуальности: это и дефицит кадров, и отсутствие «дешевых» кредитов в коммерческих банках, — продолжил он. — Некоторые руководители предприятий жалуются на барьеры в получении мер государственной поддержки. Нужно отметить, что в Санкт-Петербурге власти во многом отвечают на запросы промышленных предприятий — в первую очередь, в вопросах кадрового обеспечения и мер поддержки. В целом, на мой взгляд, учитывая приоритетную роль промышленности в экономике России, необходимо решать больные вопросы комплексно, то есть с участием органов исполнительной и законодательной власти, института уполномоченного и общественных организаций бизнес-сообщества, и кратно увеличивать помощь со стороны государства ключевым производственным компаниям. Тогда в нашей стране быстрее будут выполнены отвечающие вызовам времени задачи по достижению технологического суверенитета.



— Можно с уверенностью сказать, что мы стали в большей степени производить, — говорит Дмитрий Панов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель профильной комиссии по инвестициям ЗС Санкт-Петербурга, председатель Петербургского регионального отделения «Деловой России». — Если раньше предприниматели в нашем городе занимались преимущественно торговым бизнесом, то сейчас фокус внимания смещается на производство. В этой связи приведу слова президента нашей страны, который отметил: нам не нужно сейчас стараться все импортозаместить, гораздо важнее добиться технологического суверенитета по самым значимым производственным процессам и технологиям.

Дмитрий Панов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель профильной комиссии по инвестициям ЗС Санкт-Петербурга, председатель Петербургского регионального отделения «Деловой России» Поделиться Поделиться





Депутат подчеркнул, что в условиях высокой ключевой ставки необходимо расширять меры господдержки производственного бизнеса. Так, недавно от профильной комиссии по инвестициям Заксобрания города было направлено обращение вице-губернатору Кириллу Полякову о дополнении программы промышленной ипотеки городского Фонда развития промышленности. В частности, депутат обращает внимание: сейчас эта программа распространяется только на готовые объекты, в то время как предприятия города нуждаются в доступных средствах на строительство собственных производственных помещений.



Дмитрий Панов также отметил важность расширения земельного фонда для реализации масштабных инвестиционных проектов, технопарков и индустриальных парков.

— В новом Генплане города, утвержденном в прошлом году, добавилось более 600 гектаров промышленных земель — очень важно вовлекать их в инвестиционный оборот, совместными усилиями вырабатывать меры, которые позволят стимулировать владельцев земельных участков создавать на них промышленные и инновационные предприятия, — добавил депутат.

В условиях нехватки земельного ресурса особой экономической зоны депутат считает важным развивать в Северной столице механизм инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) при ведущих университетах города, который позволит резидентам получить льготы по налогам и другие преференции сроком до 10 лет.



— Еще один важный момент — это увеличение субсидий на патентование. На ПМЭФ-2024 президент России призвал обеспечивать защиту интеллектуальной собственности российских разработчиков. Поддержка инновационной деятельности петербургских предприятий позволит многократно увеличить количество патентов и сократить отставание по этому показателю от целого ряда развивающихся стран, — отметил он.

Также Дмитрий Панов упомянул про важность роботизации и автоматизации производств: «Если федеральный центр и субъекты предоставят стимулирующие меры для внедрения роботизированных систем, мы сможем значительно повысить производительность труда на предприятиях, и это, в конечном счете, вернется в виде налогов. Важно при этом поддерживать локализованное производство промышленных роботов, чтобы как минимум 70% деталей производились в России».



Еще одно направление — поддержка промышленных предприятий, выходящих на международные рынки. Для этого, по словам эксперта, целесообразно создавать в «дружественных» иностранных государствах специализированные торговые дома, задача которых — презентовать продукцию, произведенную в Петербурге или других регионах России, непосредственно зарубежным потребителям.

Деньги на развитие На фоне выросшей ключевой ставки вопрос доступности финансирования для предприятий стал особенно острым. Поэтому выросла роль государственных институтов, дающих займы под льготные проценты, — среди них Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга.



— Фонд в этом году продолжил свое активное развитие. Капитализация достигла 11,2 млрд рублей, и за этот год была проведена дополнительная — на 2,8 млрд рублей, — рассказал директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга Сергей Иванов. — Объем выданных займов в этом году составил 2,7 млрд рублей, а с начала деятельности фонда — 11,8 млрд рублей.



Сергей Иванов подчеркнул, что сумма выданных в 2024 году займов превышает капитализацию фонда за счет поступлений от погашения ранних займов, которые идут на рефинансирование. Среди крупнейших в этом году он отметил займы по 700 млн рублей для Петербургского тракторного завода и «Радара-ММС». Завод «Знамя труда» получил 118 млн рублей. Средняя сумма составляет 65 млн рублей. По его словам, фонд планирует выдать займы на общую сумму в 4 миллиарда рублей в этом году и выполнить этот план независимо от дополнительной капитализации.



Сергей Иванов, директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





— Важным направлением стало принятие новой программы по выдаче займов на покупку лабораторий и научного оборудования для промышленных предприятий. Это особенно актуально для повышения научно-технического уровня производимой продукции, — отметил Сергей Иванов.

Он также подчеркнул важность развития автоматизации и роботизации производств, заявив, что фонд готовит программы, которые будут стимулировать покупку и внедрение техники для этого. Еще одно важное направление — это программа «Петербург заводской»: она помогает молодым специалистам находить работу на промышленных предприятиях города, и в ней также задействован Фонд — таким образом, из организации, предоставляющей займы, он превращается в полноценный институт развития промышленности, который содействует общему развитию различных направлений.



Сергей Иванов также затронул проблемы, с которыми сталкиваются предприятия: затруднения с международными платежами и замена поставщиков оборудования. «Предприятия вынуждены менять поставщиков и пересматривать цепочки поставок, что создает дополнительные сложности, так как они вынуждены все это обосновывать. Но мы помогаем им справляться с этими вызовами», — добавил он.



Он также подчеркнул, что в будущем фонд продолжит докапитализироваться, поэтому можно не беспокоиться о прекращении программ.

Эксперт отметил: сейчас предприятия часто сочетают государственное финансирования и банковских кредитов. — Когда мы предоставляем займы под 1–2%, это создает приемлемые условия для предприятий, особенно на фоне банковских кредитов под 22–25%, — добавил Иванов, — но, к сожалению, потребность в финансировании обычно выше, чем то, что в конечном итоге дает фонд.



Александра Питкянен, исполнительный директор НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга», рассказала, что в Петербурге действует синхронизированная система региональных и федеральных программ, которые помогают малому и среднему бизнесу развиваться, особенно в непростых современных условиях.

Одна из ключевых мер поддержки, по её словам, — финансовые инструменты, которые предоставляют НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга» и НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания». Эти фонды являются частью инфраструктуры «Мой бизнес» и активно участвуют в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В этом году наблюдается устойчивый спрос на финансовую поддержку. Фонд содействия кредитованию продолжает выдавать поручительства по кредитам и банковским гарантиям, причем максимальная сумма поручительства может достигать 100 млн рублей. Как уточнила Питкянен, «по-прежнему требуется собственное обеспечение не менее 30% от суммы обязательств, а гарантии могут покрывать до 50% кредита». Это важная мера для компаний, у которых не хватает залогового имущества для получения кредита в банке.



С начала 2024 года фонд уже обработал 400 заявок на поручительства на общую сумму 6,3 млрд рублей, а объем обеспеченного финансирования составил 13,7 млрд рублей. Средний размер поручительства — 14,7 млн рублей, а кредита — 32,5 млн рублей. При этом производственные компании составляют более 34% заемщиков фонда, на них приходится средний чек по поручительствам в 16 млн рублей, а кредитного договора — 34 млн рублей.



Всего за весь период действия программы фонд выдал более 6,6 тысяч поручительств на сумму 56,5 млрд рублей, что позволило привлечь в бизнес порядка 136 млрд рублей кредитных средств.

Не менее популярны льготные займы через Фонд микрофинансирования. Здесь предприниматели могут получить до 5 млн рублей под 3–5% годовых. — Для самозанятых мы предлагаем беззалоговые займы до 500 тысяч рублей под 3% на срок до 24 месяцев, — рассказала Александра Питкянен. — Также для предприятий обрабатывающего сектора и легкой промышленности предусмотрены специальные программы беззалоговых займов под 1–5% годовых.



С начала года Фонд микрофинансирования уже выдал более 340 займов на общую сумму 847,4 млн рублей. Всего же за весь период оказания поддержки было заключено более 3,7 тысяч договоров займа на сумму 9,3 млрд рублей.

Александра Питкянен подчеркнула: малый и средний бизнес — основа экономики, и фонд постоянно адаптирует программы под текущие реалии. «Сейчас мы запускаем новые программы для предпринимателей в сфере торговли и общественного питания, а также планируем увеличить сумму займов с 5 до 20 млн рублей», — добавила она, заверив, что это позволит бизнесу чувствовать себя увереннее и устойчивее.

Алексей Балашов, заместитель председателя Комитета по финансовым рынкам Союза «Санкт-Петербургская Торгово-Промышленная палата» отметил, что даже в условиях ключевой ставки бизнес решает свои задачи как за счёт собственных средств, так и за счёт заёмных, но грамотно подходя к распределению ресурсов.



— Например, можно получить кредит с индивидуальным графиком, когда в первые год-полтора можно выплачивать только проценты, но уже осуществлять деятельность на новых приобретаемых площадях и извлекая либо дополнительную прибыль от увеличения производственных мощностей или превращая прежние арендные платежи в ипотечные платежи, но уже на своей территории, — объясняет он. — Последнее крайне важно, так как желания и необходимости вкладываться в арендуемые площади порой просто нет. Тем более, что нередки случаи, когда предприятие вынуждены переезжать из-за изменения позиции текущих собственников.



Алексей Балашов, заместитель председателя Комитета по финансовым рынкам Союза «Санкт-Петербургская Торгово-Промышленная палата» Поделиться Поделиться





Такое распределение долговой нагрузки в среднесрочной перспективе после снижения ключевой ставки, по его словам, в дальнейшем позволит рефинансировать нынешние дорогие кредиты в новых условиях.

— Растёт и количество горизонтальных связей между предприятиями как взамен импортных поставок, так и появления новых продуктов и технологий на базе собственных НИОКР, — добавил Алексей Балашов. — В последнее время есть спрос на финансирование под залог прав интеллектуальной собственности, и мы всячески призываем бизнес регистрировать права и отражать нематериальные активы в своей бухгалтерской отчётности, что позволит банкам выделять большие размеры финансирования, а по ряду программ и под льготные ставки.

Без кредитов никак Сергей Тютин, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка, поделился статистикой по кредитам с господдержкой и отметил также рост лизинга.



— Сбер активно работает не только с государственными фондами, но и с Корпорацией МСП и «зонтичными» поручительствами. Благодаря этому механизму мы уже заключили более 1200 договоров на общую сумму около 3,8 млрд рублей. Отмечу, что практически половина этих сделок проведена в Санкт-Петербурге, — отметил он.

Он подчеркнул, что зонтичные поручительства особенно эффективны для представителей гостиничного бизнеса, а также легкой промышленности — в частности, они активно используются предприятиями, занимающимися производством текстиля и одежды. Эти секторы экономики получили огромную поддержку благодаря совместной работе банка с Корпорацией МСП. — Мы уверены, что такие инициативы способствуют развитию малого и среднего бизнеса, а значит, и укреплению ее экономической стабильности. В Сбере разработаны инструменты, которые позволяют компаниям всех размеров и направлений эффективно управлять своими финансовыми ресурсами, — добавил Сергей Тютин.



Отвечая на вопрос о том, какие продукты и в каких отраслях стали популярны в первом полугодии 2024 года, он отметил, что самым востребованным продолжает оставаться коммерческий транспорт (легковой и грузовой) для компаний, занятых в сфере крупной и микрологистики, приоритетная деятельность которых — работа с сегментом E-COM. Помимо традиционного банковского сервиса, Сбербанк предлагает предприятиям лизинг, факторинг и другие дополнительные услуги, которые помогают минимизировать расходы в сложных ситуациях.

На рынке лизинга, по оценке Сергея Тютина, главные тенденции этого года — увеличение спроса на внутренние перевозки, переориентация международных грузовых потоков и непрерывная цифровизация отрасли.

— Объем сборных грузов увеличился на 22% благодаря маркетплейсам и электронной коммерции, — рассказал спикер. — Российская промышленность стала наращивать обороты и использовать доставку по всей стране. Значительно увеличился спрос и на экспресс-доставку (микрологистику), а вместе с ней вырос и грузооборот — на 63%. Востребованность перевозок в торговые сети стабильно растет. Международные грузовые потоки переключились на азиатское и турецкое направления — доставка из Китая увеличилась на 40%, а из Турции — в два раза. Теперь, когда скорость и качество доставки стали решающими факторами, всё больше компаний в отрасли используют цифровые инструменты. Например, переходят на электронный документооборот, используют искусственный интеллект и роботов, — рассказал он.



Александр Хайкинсон, директор департамента среднего и малого бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ, отметил, что гонка между ключевой ставкой и инфляцией привела, безусловно, к определенным трудностям, однако предприятия продолжают брать кредиты. — Мы наблюдаем, что не менее 30% предприятий регулярно пользуются заемными средствами, — сказал он. Рост ставок, в свою очередь, приводит к тому, что бизнесу приходится повышать цену на продукты и услуги, что в конечном счете отражается на потребителях. Но и пределы роста цен тоже ограничены.



Александр Хайкинсон, директор департамента среднего и малого бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Фото: Михаил Огнев/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Александр Хайкинсон также отметил, что в банковском сообществе ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки. Тем не менее, несмотря на рост ставок, программы государственной поддержки остаются важным инструментом, позволяющим компаниям получать кредиты на более выгодных условиях. В 2023 году около 466 тыс. МСП обрели поддержку от государства, при этом более половины из них — это ИП. Сейчас предприниматели могут получать льготное кредитование (программа «1764», ПСК и др.), гранты, субсидии и налоговые льготы. — При этом в 2024 году потребность в кредитной поддержке только усилилась: порядка 40% МСП готовы воспользоваться льготными кредитами, кредитными каникулами, налоговыми и страховыми льготами и имущественной поддержкой, — подчеркнул Хайкинсон.

Говоря о государственной помощи, Александр Хайкинсон отметил: по данным индекса RSBI, только 7–8% предпринимателей страны пользуются этими программами.

— Многие просто не знают о возможностях или имеют неконструктивный опыт взаимодействия с госпрограммами в прошлом, — пояснил он. Тем не менее, он подчеркнул, что банки, включая ПСБ, активно выступают в роли консультантов, помогая предпринимателям ориентироваться в программах и находить подходящие решения.

По его словам, ПСБ совместно с «Опорой России» проводит регулярный мониторинг предпринимательской активности малого и среднего бизнеса RSBI. Последнее значение индекса деловой активности составило 55,8 п.п. по стране в целом, что свидетельствует о сохранении уверенного роста. «Предприятия продолжают брать кредиты и инвестировать, доступ к кредитованию упрощается, а одобряемость заявок остается на высоком уровне — около 67% по рынку, и более 80% в нашем банке», — отметил он.

Особое внимание Александр Хайкинсон уделил развитию цифровых каналов. «В ПСБ мы активно развиваем цифровые сервисы, и 98% всех операций можно провести через мобильное приложение. ПСБ сейчас занимает I место по версии рейтинга Markswebb 2024 в номинации «Лучший мобильный банк для бизнеса». Мы также предлагаем продукт «Лимит открыт» — возобновляемая кредитная линия в формате предодобренного решения, которое позволяет получить финансирование до 250 млн рублей. Для получения займа не требуется залог и сбор документов, а оформить продукт можно онлайн в течение одного дня, предоставив лишь поручительство учредителей бизнеса», — сказал он.



Дмитрий Панов добавил, что банки с их развитыми цифровыми продуктами и экспертизой должны трансформироваться из финансово-кредитных учреждений в агрегаторы поддержки бизнеса.

Эксперт также подчеркнул важность развития сотрудничества между российскими и иностранными банками — особенно из дружественных стран, таких как Китай. Он считает, что российская ассоциация банков должна подписать соглашение с китайской, чтобы российские предприниматели имели доступ к информации о китайских банках. Многие из них, как отметил Панов, остаются малоизвестными, и предприниматели зачастую знают только крупные, такие как Bank of China. Он также подчеркнул необходимость расширения взаимодействия с союзами страховщиков, так как на данный момент сделки между российскими и китайскими компаниями страхуются лишь частично, и это создает риски.

Кроме того, эксперт отметил важность создания платформ для обмена мнениями между предпринимателями и банками, чтобы лучше отслеживать изменения в международной финансовой системе. Он также выразил обеспокоенность появлением мошенников, особенно тех, кто уехал из страны в начале СВО и сейчас выступают в роли консультантов по международным операциям, часто используя незаконные схемы для получения денег. Поэтому он считает необходимым развивать цивилизованные каналы взаимодействия с зарубежными партнерами и финансовыми институтами на основе взаимного доверия и уважения.

Взгляд бизнеса

Лялья Садыкова, собственник сети салонов красоты «Лаки Лайк» и президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, предложила в качестве агрегатора мер поддержки использовать опыт времени пандемии, когда Федеральная налоговая служба успешно внедряла инструменты через личный кабинет предпринимателя, и подчеркнула, что этот способ оказался самым эффективным.



«ФНС знает каждый предприниматель с первого дня, поэтому консолидация всех мер поддержки должна быть через их личный кабинет», — сказала она. Также она высказала мнение: если предприниматели вынуждены обращаться к так называемым «помогаторам» для получения поддержки, значит, сами меры недостаточно доступны и понятны.



Лялья Садыкова привела пример: один из предпринимателей получил кредит под 21%, хотя мог воспользоваться льготной программой кредитования «1764» по ставке значительно ниже. Оказалось, что менеджеры банка не сообщили ему о такой возможности. «Менеджеры должны доносить до предпринимателей информацию о мерах поддержки», — подчеркнула она.



Лялья Садыкова, собственник сети салонов красоты «Лаки Лайк» и президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Поделиться Поделиться





Она также высказала пожелание автоматизировать процесс взаимодействия с фондами поддержки, так как на данный момент предпринимателям приходится собирать и приносить большое количество бумажных документов. Она также подчеркнула, что банки уже внедрили такие технологии, и это должно стать стандартом.

При этом Лялья Садыкова выразила обеспокоенность по поводу роста стоимости расчетно-кассового обслуживания (РКО) в банках. «Каждый квартал повышаются тарифы на РКО. Хотелось бы понять, с чем это связано», — отметила она. Растет также стоимость эквайринга: по ее словам, после ухода международных платежных систем, таких как Visa и MasterCard, ожидалось снижение комиссий, однако банки, напротив, увеличили их.

Александр Хайкинсон пояснил, что банковская деятельность также является предпринимательской, поэтому финансовые учреждения должны получать прибыль от предоставления услуг. Как правило, по его словам, повышение происходит раз в год, за исключением операций ВЭД, которые в последнее время сильно усложнились.



Лялья Садыкова добавила, что господдержка ассоциируется у предпринимателей до сих пор с бюрократией и пристальным влиянием властей: например, в 2008 году ее компания одной из первых получила льготный займ, а после этого пришла прокурорская проверка, которая длилась 6 месяцев, — ничего не нашли, но «осадок остался». И такие случаи не единичны, поэтому некоторые предпочитают не связываться с государством. Александр Хайкинсон отметил, что статистика ПСБ говорит о том, что проверок по их клиентам, — меньше 1%.

Он обратил внимание на другую проблему: объем субсидий по госпрограммам ограничен, поэтому лимиты у банков заканчиваются. И именно поэтому банки могут их не предлагать своим клиентам, а не потому, что там ставки меньше.

Дмитрий Остапенко, директор по экономике Группы компаний «РОСОХРАНА», подтвердил, что на данный момент по всем программам Минэкономразвития для МСБ лимиты выбраны, поэтому сейчас бизнесу доступны только кредиты по ставке 21% и больше.



Дмитрий Остапенко, директор по экономике Группы компаний «РОСОХРАНА» Поделиться Поделиться





— Инфляция высокая, с начала года наблюдается увеличение тарифов операторов связи, естественных монополий, повышение цен на оборудование, — говорит он. — Поэтому сейчас, если нет возможности переложить увеличение стоимости заемного капитала на конечного потребителя, бизнес работает в основном за счет собственных средств. У нас инновационный бизнес, развиваем несколько интересных проектов, связанных с наукой, но для того, чтобы эти проекты двигались быстрее, конечно же, необходимо заемное финансирование не под 21%.



При этом Дмитрий Остапенко считает, что за последние годы качество взаимодействия с банками улучшилось на порядок, особенно в части развития цифровых сервисов.

— При этом, конечно, нужно знать правила, по которым работают те же банки, — добавил он. — Рассчитывать на то, что ты без подготовки придешь в банк и тебе сразу дадут кредит, только потому что ты пришел, не надо — так не бывает.

Из запросов предпринимателей он отметил, что хотелось бы больше понимания того, насколько программы поддержки долгосрочны: есть проекты, которые могут реализовываться и 5, и 10 лет. Когда они запускаются, хотелось бы знать, будет ли программа поддержки работать в течение всего этого времени, потому что от этого зависит финансовая модель. Например, с этим столкнулись компании, которые раньше активно пользовались программами субсидирования, но в этом году не смогли этого сделать несмотря на соответствие всем требованиям, т.к. закончились лимиты,.

— Мы активно использовали программы поддержки Минэкономразвития, — подтвердил Дмитрий Великанов, коммерческий директор Центра компьютерных технологий «Векус». — Но программа «1764» закончилась в июле этого года, продлить мы не смогли, у других банков лимитов нет. Более того, мы даже не знаем, дадут ли эти лимиты до конца года или в 2025 году, достанутся ли они нам или нет. Или будут какие-то новые программы.



Дмитрий Великанов, коммерческий директор Центра компьютерных технологий «Векус» Поделиться Поделиться





Алексей Балашов прокомментировал, что официально программа «1764» действует до декабря 2024 года, поэтому уже можно считать, что она закончилась.



Также пока до конца не понятно, когда будет увеличен лимит по кредитованию в Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса с 5 млн рублей до 20 млн рублей, отметил Дмитрий Великанов.

И еще одна проблема — платежи в Китай: каждую неделю появляются новые сложности и необходимо снова и снова искать обходные пути.



— Если бы это можно было решить при поддержке торгово-промышленной палаты или каких-то иных структур — это было бы серьезным подспорьем, — говорит он. — Потому что, как ни крути, конкретно в IT нет российского производства микрокомпонентов, которые делаются в Китае. Никакая компьютерная техника не может быть стопроцентно импортозамещенной. Либо это фейки, либо это что-то на уровне 20-летней давности. И мы вынуждены закупать там самые сложные сложные компоненты, параллельно пытаясь заместить то, что можем сделать своими силами. А все трудности с переводом денег приводят к тому, что растет стоимость, страдают конечные потребители. Добавим сюда более длинные сроки, суды, неустойки и т.п. Все это, конечно, замедляет развитие бизнеса.

