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Общество Тела мамы, папы и дочки подняли вместе с утонувшим под Волгоградом автомобилем. Дома их ждал родственник

Тела мамы, папы и дочки подняли вместе с утонувшим под Волгоградом автомобилем. Дома их ждал родственник

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3 комментария

В Волгоградской области со дна реки подняли автомобиль, в котором погибла семья из Саратовской области. В полицию обратился их родственник, когда все трое перестали выходить на связь. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК 16 сентября.

Житель Саратовской области заявил о пропаже накануне. Он рассказал, что за день до этого его семья на автомобиле транзитом проезжала Волгоградскую область. Когда родственники пересекали Николаевский район, связь с ними прервалась.

«Телефоны матери, отца и сестры мужчины на протяжении суток недоступны», — указал он.

В результате оперативных мероприятий следователи установили, что 14 сентября в 20:30 указанная машина на большой скорости проехала 580-й километр трассы Р-229, сразу за которой — река Еруслан. Дальше к поискам привлекли водолазов.

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«Несколько часов назад автомобиль с погибшими членами семьи был обнаружен и извлечен со дна», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте продолжают работать следователи, устанавливаются все детали трагедии.

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Комментарии
3
В д. Гадюкино - дожди.
16 сентября 2024, 16:32
Решил переночевать на берегу и скатился?
Entrenador2005
16 сентября 2024, 16:41
Как можно было так далеко заехать вглубь в реку с отлогим дном? И вы вообще верите, что на видео река Еруслан? Вы Еруслан на карте видели? Если это не Волга, то что?
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