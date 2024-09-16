Тела мамы, папы и дочки подняли вместе с утонувшим под Волгоградом автомобилем. Дома их ждал родственник

В Волгоградской области со дна реки подняли автомобиль, в котором погибла семья из Саратовской области. В полицию обратился их родственник, когда все трое перестали выходить на связь. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК 16 сентября.



Житель Саратовской области заявил о пропаже накануне. Он рассказал, что за день до этого его семья на автомобиле транзитом проезжала Волгоградскую область. Когда родственники пересекали Николаевский район, связь с ними прервалась.



«Телефоны матери, отца и сестры мужчины на протяжении суток недоступны», — указал он.



Источник: официальный канал следственного управления СКР по Волгоградской области

В результате оперативных мероприятий следователи установили, что 14 сентября в 20:30 указанная машина на большой скорости проехала 580-й километр трассы Р-229, сразу за которой — река Еруслан. Дальше к поискам привлекли водолазов.

1 из 2 Источник: официальный канал следственного управления СКР по Волгоградской области

«Несколько часов назад автомобиль с погибшими членами семьи был обнаружен и извлечен со дна», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте продолжают работать следователи, устанавливаются все детали трагедии.

