Смертельное ДТП на КАД Петербурга потянуло на 2 года условно

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, устроившему смертельную аварию на КАД прошлой осенью. Он врезался в стоящую в полосе безопасности машину и сбил ее водителя.

ДТП случилось около 15:10 21 ноября 2023 года на 16-м километре внутреннего кольца КАД. Подсудимый на LADA Largus ехал в левой полосе на скорости порядка 110 км/ч и не справился с управлением, сообщает 16 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Машину занесло, она вылетела в полосу безопасности и врезалась в стоявший там Chevrolet Cruze, а затем наехала на мужчину, находившегося рядом.

Потерпевший погиб на месте. Сообщалось, что под колеса угодил водитель «Шевроле». Он совершил аварийную остановку в полосе безопасности и вышел из машины. В этот момент в него и влетела «Лада».

Подсудимый вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке. Суд установил, что автомобилист к уголовной ответственности раньше не привлекался, характеризуется положительно и имеет медаль МО. Мужчина также добровольно возместил ущерб и извинился перед потерпевшей, та извинения приняла.

Суд признал водителя «Лады» виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части 3 статьи 264 УК РФ). Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на такой же срок.