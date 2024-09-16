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    На экраны выходит экранизация «Графа Монте-Кристо», претендующая на «Оскар»

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    Фото: filmatmosphere.com/
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    19 сентября в российский прокат выходит картина французских режиссеров Александра де Ла Пательера и Матьё Делапорта «Граф Монте-Кристо», экранизация знаменитого романа Александра Дюма. Сюжет остаётся прежним: в результате заговора завистников моряк Эдмон Дантес приговорен к пожизненному заключению в замке Иф. Сбежав, Дантес обнаруживает огромный клад и, скрывшись под именем графа Монте-Кристо, собирается отомстить своим врагам.

    Режиссерский дуэт де Ла Пательера и Делапорта не в первый раз берется за наследие Александра Дюма: в прошлом году они выпустили дилогию по «Трем мушкетерам», снискавшую успех у публики и критиков.

    Эдмона Дантеса в фильме сыграл Пьер Нине, известный по своей роли Ива Сен-Лорана в байопике Джалиля Леспера. За эту роль он получил премию «Сезар». Также в фильме снялись Пьерфранческо Фавино («Ангелы и демоны»), Анаис Демустье («Прекрасная смоковница), Лоран Лафит («Маленькие секреты») и Анамария Вартоломей («Джеки в царстве женщин»).

    Фильм с бюджетом в 43 миллиона евро стал, по оценкам, самой дорогой французской картиной 2024 года и третьим по кассовости во Франции. Мировая его премьера состоялась во внеконкурсной секции Каннского фестиваля, где он заслужил десятиминутную овацию в конце показа. Кроме того, его отобрали в шорт-лист для состязания за «Оскар» как лучший иностранный фильм.

    На сайте-агрегаторе рецензий RottenTomatoes «Граф Монте-Кристо» имеет рейтинг одобрения 100%.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: filmatmosphere.com/

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