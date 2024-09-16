Замело красноярские трассы, на асфальте каша из грязи и снега, видимость осложняет метель

Автомобилисты Красноярского края пожаловались на плохую видимость и сложное движение из-за обрушившегося на регион снегопада. Под толстым слоем снега
Судя по кадрам, к резким переменам погоды оказались готовы не все водители. Транспорт следует медленно, большинство едут на летней резине, видимость время от времени осложняет метель.
читатель NGS24.RU
Эмоциями автомобилисты делятся в соцсетях: «Дикий снегопад, видимость минимальная, на дороге каша из грязи и снега, поваленные деревья вдоль дороги, местами гололед». «Зима подкралась незаметно. Караул!» — пишет еще один водитель.
Согласно данным Гидрометцентра России, в течение дня воздух прогреется только до