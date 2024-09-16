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    Замело красноярские трассы, на асфальте каша из грязи и снега, видимость осложняет метель

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    Автомобилисты Красноярского края пожаловались на плохую видимость и сложное движение из-за обрушившегося на регион снегопада. Под толстым слоем снега 16 сентября оказалась трасса Кодинск — Богучаны, передает NGS24.RU.

    Фото: читатель NGS24.RU
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    Судя по кадрам, к резким переменам погоды оказались готовы не все водители. Транспорт следует медленно, большинство едут на летней резине, видимость время от времени осложняет метель.

    читатель NGS24.RU

    Эмоциями автомобилисты делятся в соцсетях: «Дикий снегопад, видимость минимальная, на дороге каша из грязи и снега, поваленные деревья вдоль дороги, местами гололед». «Зима подкралась незаметно. Караул!» — пишет еще один водитель.

    Согласно данным Гидрометцентра России, в течение дня воздух прогреется только до 7 градусов, к ночи похолодает до нуля, ожидается снег с дождем. На следующий день показатели вырастут на один градус, а к концу недели и вовсе потеплеет до +18 градусов.

    Фото: читатель NGS24.RU

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