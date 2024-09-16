Петербуржец погиб, упав с лестницы в Юнтолово. Полиция знает, кто его толкнул

Житель Приморского района Петербурга с бурным прошлым получил несовместимые с жизнью травмы в парадной собственного дома. Его спустили с лестницы.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне около четырёх часов дня экстренные службы в двенадцатиэтажку на Планерной улице вызвала местная жительница, обнаружившая 42-летнего мужа в крови на лестничной клетке.

