Петербуржец погиб, упав с лестницы в Юнтолово. Полиция знает, кто его толкнул

Житель Приморского района Петербурга с бурным прошлым получил несовместимые с жизнью травмы в парадной собственного дома. Его спустили с лестницы.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне около четырёх часов дня экстренные службы в двенадцатиэтажку на Планерной улице вызвала местная жительница, обнаружившая
Прибывший на Планерную наряд установил, что падение мужчины со ступеней нельзя назвать несчастным случаем. По версии полиции, ускорения ему придал
По данным «Фонтанки», помимо прочего изъяты провод и ремень. Сосед задержан. Пока он получил протокол о мелком хулиганстве. Следственный комитет готовится возбудить уголовное дело.
Пострадавший скончался на месте происшествия. Точную причину его гибели предстоит установить судмедэкспертам.
Проблемы с Уголовным кодексом на разных этапах жизни возникали у обоих участников конфликта. Задержанный в юном возрасте попадался на краже, дело было прекращено по примирению сторон. Погибшему удавалось примириться с жертвами не только воровства, но и угрозы убийством. В прошлом году ему снова вменяли угрозу убийством. В основе дела был спор с другим соседом, шум из квартиры которого мешал спать. Быть тише выпивший мужчина просил с ножом в руке. Мировой суд назначил