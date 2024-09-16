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    Петербуржец погиб, упав с лестницы в Юнтолово. Полиция знает, кто его толкнул

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    Житель Приморского района Петербурга с бурным прошлым получил несовместимые с жизнью травмы в парадной собственного дома. Его спустили с лестницы.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне около четырёх часов дня экстренные службы в двенадцатиэтажку на Планерной улице вызвала местная жительница, обнаружившая 42-летнего мужа в крови на лестничной клетке.

    Прибывший на Планерную наряд установил, что падение мужчины со ступеней нельзя назвать несчастным случаем. По версии полиции, ускорения ему придал 37-летний житель соседнего дома. Этому предшествовала ссора после застолья.

    По данным «Фонтанки», помимо прочего изъяты провод и ремень. Сосед задержан. Пока он получил протокол о мелком хулиганстве. Следственный комитет готовится возбудить уголовное дело.

    Пострадавший скончался на месте происшествия. Точную причину его гибели предстоит установить судмедэкспертам.

    Проблемы с Уголовным кодексом на разных этапах жизни возникали у обоих участников конфликта. Задержанный в юном возрасте попадался на краже, дело было прекращено по примирению сторон. Погибшему удавалось примириться с жертвами не только воровства, но и угрозы убийством. В прошлом году ему снова вменяли угрозу убийством. В основе дела был спор с другим соседом, шум из квартиры которого мешал спать. Быть тише выпивший мужчина просил с ножом в руке. Мировой суд назначил 300 часов обязательных работ. Мать подсудимого тогда говорила, что сын не злоупотребляет спиртным. Он заботливый, трудолюбивый и не способен на подлость.

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