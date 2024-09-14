В Петербурге гостя из Китая задержали после заявления его землячки об изнасиловании

Иностранец ищет общий язык с сотрудниками правоохранительных органов на севере Петербурга после жалобы соотечественницы на секс без согласия. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 сентября.

25-летняя китаянка обратилась за помощью в полицию накануне. Девушка рассказала, что в минувшее воскресенье находилась в квартире на 2-м Муринском проспекте, где подверглась надругательству. Насильником она назвала 23-летнего знакомого.

Разминуться с оперативниками ему не удалось. Мужчину увезли в отдел в Выборгском районе, пока он получил протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительной информации, разбираются с приключениями иностранца в России также полицейские Калининского района. Они проводят проверку после обращения той же китаянки и её 28-летнего земляка. Оба, как заявляют, пострадали от кулаков соотечественника на проспекте Науки в ночь на 13 сентября.