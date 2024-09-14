Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

пасмурно, без осадков

ощущается как +23

1 м/c,

вос.

 765мм 50%
Подробнее
1 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80
Насколько подорожают авто
Куда пойти на выходных
Проект «Образование»
Ставка 19%, сколько еще можно?
Участники СВО в школе
Записки из Мурино
Мессенджер для чиновников
Крестный ход по Невскому
Выставочный центр «Дружба»
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия В Петербурге гостя из Китая задержали после заявления его землячки об изнасиловании

В Петербурге гостя из Китая задержали после заявления его землячки об изнасиловании

663
Написать комментарий

Иностранец ищет общий язык с сотрудниками правоохранительных органов на севере Петербурга после жалобы соотечественницы на секс без согласия. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 сентября.

25-летняя китаянка обратилась за помощью в полицию накануне. Девушка рассказала, что в минувшее воскресенье находилась в квартире на 2-м Муринском проспекте, где подверглась надругательству. Насильником она назвала 23-летнего знакомого.

Разминуться с оперативниками ему не удалось. Мужчину увезли в отдел в Выборгском районе, пока он получил протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительной информации, разбираются с приключениями иностранца в России также полицейские Калининского района. Они проводят проверку после обращения той же китаянки и её 28-летнего земляка. Оба, как заявляют, пострадали от кулаков соотечественника на проспекте Науки в ночь на 13 сентября.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Новости компаний
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
Новости компаний
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35
Утром — кредит, вечером — первоначальный взнос
13 сентября, 13:35
«Главстрой Санкт-Петербург» выпустит первую профориентационную игру для малышей
13 сентября, 13:20
Как Мурино отметило день рождения
13 сентября, 11:15
Топ-менеджер «Ленстройтреста» стала одной из победительниц главной «волонтерской» премии Петербурга
12 сентября, 18:05
Виртуальная реальность приближает мечту
12 сентября, 18:00