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    Солисту Мариинского театра повредили глаз в петербургском баре. Задержана женщина

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    Отдых в баре в Адмиралтейском районе Петербурга обернулся серьёзной травмой для солиста симфонического оркестра Мариинского театра. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 сентября.

    Экстренные службы в питейное заведение в доме 26 по Английскому проспекту вызвали в четвёртом часу ночи 12 сентября. Звонившая рассказала, что помощь требуется мужчине, который получил в лицо от нетрезвой посетительницы. От удара его очки разбились и травмировали глаз.

    В больницу увезли 44-летнего музыканта. Помимо работы в оркестре он выступает с сольными программами как в Мариинском театре, так и на других концертных площадках. По предварительным данным, он поступил к медикам с открытой травмой правого глазного яблока, граничащей с его разрушением. После оказания помощи пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.

    Обидчица солиста приезда полицейских в баре не дождалась. Её задержали на следующий день. Объясняться в отделе пришлось 31-летней жительнице Адмиралтейского района. Её отпустили под обязательство о явке, в перспективе — возбуждение уголовного дела.

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