Концерт SHAMANа в Ростове-на-Дону охранял бронеавтомобиль с пулеметом. Фото

В Ростове-на-Дону накануне прошел концерт певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Выступление прошло в зале на 1,5 тысячи человек. Как передает в пятницу, 13 сентября, издание 161.RU , покой фанатов охранял бронеавтомобиль с пулеметом.

Свое выступление Дронов начал на балконе, где размахивал флагом России. Также триколор красовался на его майке. Позже SHAMAN сменил наряд, и не один раз.



«Он примерил и латексные штаны с украшением, похожим на патронташ, и кожаный плащ, и расшитый стразами пиджак», — говорится в репортаже 161.RU.

