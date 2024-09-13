Концерт SHAMANа в Ростове-на-Дону охранял бронеавтомобиль с пулеметом. Фото

В Ростове-на-Дону накануне прошел концерт певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Выступление прошло в зале на 1,5 тысячи человек. Как передает в пятницу, 13 сентября, издание 161.RU, покой фанатов охранял бронеавтомобиль с пулеметом.
Свое выступление Дронов начал на балконе, где размахивал флагом России. Также триколор красовался на его майке. Позже SHAMAN сменил наряд, и не один раз.
«Он примерил и латексные штаны с украшением, похожим на патронташ, и кожаный плащ, и расшитый стразами пиджак», — говорится в репортаже 161.RU.
У концертной площадки стоял бронеавтомобиль «Тигр» с пулеметом. В последний раз, как отмечает издание, подобную технику в Ростове-на-Дону жители видели во время мятежа ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года.