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    Концерт SHAMANа в Ростове-на-Дону охранял бронеавтомобиль с пулеметом. Фото

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    В Ростове-на-Дону накануне прошел концерт певца SHAMAN (Ярослав Дронов). Выступление прошло в зале на 1,5 тысячи человек. Как передает в пятницу, 13 сентября, издание 161.RU, покой фанатов охранял бронеавтомобиль с пулеметом.

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    Свое выступление Дронов начал на балконе, где размахивал флагом России. Также триколор красовался на его майке. Позже SHAMAN сменил наряд, и не один раз.

    «Он примерил и латексные штаны с украшением, похожим на патронташ, и кожаный плащ, и расшитый стразами пиджак», — говорится в репортаже 161.RU.

    У концертной площадки стоял бронеавтомобиль «Тигр» с пулеметом. В последний раз, как отмечает издание, подобную технику в Ростове-на-Дону жители видели во время мятежа ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года.

    Фото: Нескучный Ростов | Афиша 161.RU

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    Ярослав ДроновSHAMANРостов-на-ДонуКонцерт
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