4 худшие вещи, которые вы делаете со своей кожей каждый день

Даже если вы считаете, что идеально ухаживаете за кожей, на нее могут негативно влиять ваши ежедневные привычки. Некоторые действия способны не только ухудшить ее состояние, но и ускорить старение. Коллеги из Marie Claire и «Вокруг света» рассказывают, какие ошибки не стоит допускать.
Нанесение большого количества продуктов
В последние годы косметическая индустрия привила нам мнение, что для ухода за кожей необходимо множество ритуалов и многоступенчатый уход.
Однако дерматологи и косметологи едины во мнении: для поддержания здоровья кожи достаточно регулярного очищения, увлажнения и защиты от ультрафиолета.
Причина в том, что любое средство, будь то декоративная косметика или уходовая, может ослабить естественный защитный барьер кожи. А этот барьер необходим для защиты от бактерий, инфекций и аллергенов. Без него кожа становится уязвимой перед окружающей средой.
Пренебрежение защитой от солнца
Рак кожи — один из самых распространенных видов онкологических заболеваний. Наибольшему риску подвержены люди, которые не защищают кожу от ультрафиолета.
Даже в пасмурные дни до 90% солнечных лучей попадают на кожу. Независимо от того, закрывают нашу звезду облака или нет, ВОЗ рекомендует наносить солнцезащитный крем обязательно, если УФ-индекс равен или выше 3. После показателя «3» сила ультрафиолета достаточна, чтобы привести к ожогу.
Лучший способ защититься от солнца: надевать одежду из плотной ткани, а лицо скрывать в тени головного убора. На открытые участки кожи стоит наносить крем с SPF. Эта аббревиатура означает Sun Protection Factor — то есть «фактор защиты от солнца». Как подобрать крем, мы рассказывали здесь.
Копирование чужого ухода
Инфлюенсеры и блогеры нередко рекламируют разные кремы, обещая, что они сделают кожу сияющей и избавят от морщин. Но важно не принимать их советы за чистую монету.
У каждого человека кожа уникальна, и даже самые успешные на рынке продукты могут вызвать у вас непредсказуемую реакцию. Единственный надежный способ найти подходящие именно вам средства — тестировать их самостоятельно, методом проб и ошибок.
Чрезмерное использование смартфона и компьютера
Синий свет — часть видимого спектра, его основной источник — солнечное излучение. Но электронные устройства, такие, как смартфоны, ноутбуки и телевизоры, также испускают синий свет, хотя его интенсивность значительно ниже.
Научные исследования подтвердили, что синий свет может увеличить пигментацию и приводить к морщинам. Некоторые исследования доказывают, что синий свет может повредить коллаген — белок, необходимый для структуры кожи. Лабораторные исследования предполагают, что это может произойти, если владелец смартфона будет удерживать устройство на расстоянии менее одного сантиметра от кожи всего на протяжении часа.
Старайтесь использовать ноутбук и смартфон только для работы, а свободное время проводить без гаджетов.