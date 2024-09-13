4 худшие вещи, которые вы делаете со своей кожей каждый день

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Даже если вы считаете, что идеально ухаживаете за кожей, на нее могут негативно влиять ваши ежедневные привычки. Некоторые действия способны не только ухудшить ее состояние, но и ускорить старение. Коллеги из Marie Claire и «Вокруг света» рассказывают, какие ошибки не стоит допускать.

Нанесение большого количества продуктов

В последние годы косметическая индустрия привила нам мнение, что для ухода за кожей необходимо множество ритуалов и многоступенчатый уход.



Однако дерматологи и косметологи едины во мнении: для поддержания здоровья кожи достаточно регулярного очищения, увлажнения и защиты от ультрафиолета.



Причина в том, что любое средство, будь то декоративная косметика или уходовая, может ослабить естественный защитный барьер кожи. А этот барьер необходим для защиты от бактерий, инфекций и аллергенов. Без него кожа становится уязвимой перед окружающей средой.

Пренебрежение защитой от солнца

Рак кожи — один из самых распространенных видов онкологических заболеваний. Наибольшему риску подвержены люди, которые не защищают кожу от ультрафиолета.



Даже в пасмурные дни до 90% солнечных лучей попадают на кожу. Независимо от того, закрывают нашу звезду облака или нет, ВОЗ рекомендует наносить солнцезащитный крем обязательно, если УФ-индекс равен или выше 3. После показателя «3» сила ультрафиолета достаточна, чтобы привести к ожогу.



Лучший способ защититься от солнца: надевать одежду из плотной ткани, а лицо скрывать в тени головного убора. На открытые участки кожи стоит наносить крем с SPF. Эта аббревиатура означает Sun Protection Factor — то есть «фактор защиты от солнца». Как подобрать крем, мы рассказывали здесь.

Копирование чужого ухода

Инфлюенсеры и блогеры нередко рекламируют разные кремы, обещая, что они сделают кожу сияющей и избавят от морщин. Но важно не принимать их советы за чистую монету.



У каждого человека кожа уникальна, и даже самые успешные на рынке продукты могут вызвать у вас непредсказуемую реакцию. Единственный надежный способ найти подходящие именно вам средства — тестировать их самостоятельно, методом проб и ошибок.

Чрезмерное использование смартфона и компьютера

Синий свет — часть видимого спектра, его основной источник — солнечное излучение. Но электронные устройства, такие, как смартфоны, ноутбуки и телевизоры, также испускают синий свет, хотя его интенсивность значительно ниже.



Научные исследования подтвердили, что синий свет может увеличить пигментацию и приводить к морщинам. Некоторые исследования доказывают, что синий свет может повредить коллаген — белок, необходимый для структуры кожи. Лабораторные исследования предполагают, что это может произойти, если владелец смартфона будет удерживать устройство на расстоянии менее одного сантиметра от кожи всего на протяжении часа.

