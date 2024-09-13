Администратор официального Telegram-канала хоккейного клуба СКА 13 сентября закрыл доступ к комментариям под двумя последними публикациями о проигрыше челябинскому «Трактору». Теперь пользователи могут лишь оставлять реакции на посты.
В минувший четверг, 12 сентября, армейцы с Невы уступили «Трактору» со счетом 0:3 в первом домашнем матче регулярного чемпионата. Подробнее о матче читайте в материале «Фонтанки».
После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что негативные комментарии о клубе «пишутся из-за бугра», что у него есть доказательства.
Это поражение стало для петербургской команды третьим в четырех стартовых матчах сезона и вторым без забитых шайб. С тремя очками клуб занимает девятое место в таблице Западной конференции.
СКА закрыл комментарии в Telegram-канале к новостям о проигрыше «Трактору». Тренер заявил, что они пишутся «из-за бугра»
Администратор официального Telegram-канала хоккейного клуба СКА 13 сентября закрыл доступ к комментариям под двумя последними публикациями о проигрыше челябинскому «Трактору». Теперь пользователи могут лишь оставлять реакции на посты.
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