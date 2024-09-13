    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, ю-в

    762мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.11eur100.39

    СКА закрыл комментарии в Telegram-канале к новостям о проигрыше «Трактору». Тренер заявил, что они пишутся «из-за бугра»

    2121
    15 комментариев

    Администратор официального Telegram-канала хоккейного клуба СКА 13 сентября закрыл доступ к комментариям под двумя последними публикациями о проигрыше челябинскому «Трактору». Теперь пользователи могут лишь оставлять реакции на посты.

    В минувший четверг, 12 сентября, армейцы с Невы уступили «Трактору» со счетом 0:3 в первом домашнем матче регулярного чемпионата. Подробнее о матче читайте в материале «Фонтанки».

    После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что негативные комментарии о клубе «пишутся из-за бугра», что у него есть доказательства.

    Это поражение стало для петербургской команды третьим в четырех стартовых матчах сезона и вторым без забитых шайб. С тремя очками клуб занимает девятое место в таблице Западной конференции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СКАТракторХоккейКомментарииРоман Ротенберг
    ЛАЙК0
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close