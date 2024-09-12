Роман Ротенберг: комментарии про СКА пишутся из-за бугра, есть доказательства

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг 12 сентября попросил корреспондента «Фонтанки» не читать комментарии про армейский коллектив, потому что они пишутся «не из России». Таким образом специалист отреагировал на вопрос о том, почему у главной звезды команды Евгения Кузнецов опять сменились партнеры по звену.

«Вы какое звено предлагаете для Кузнецова? У вас есть предложение? А сколько игр мы сыграли? Учитывайте травмы игроков. Давайте разберем. Что вы имеете в виду? Вы читаете просто из прессы, как я понимаю. Да, там много пишут, разные люди. Есть доказательства, что те комментарии, которые пишутся про СКА, вообще пишутся не из России. Из других стран. Это факт. Не читайте эти комментарии», — заявил Ротенберг.

Также он добавил, что Кузнецов играет в хороших звеньях, что он играет постоянно в большинстве. Также Роман Ротенберг отметил, что Кузнецов очень много времени проводит на площадке.

Напомним, что Евгений Кузнецов перешел в СКА прошедшим летом. До этого он 10 лет провел в НХЛ, выиграв в 2018 году Кубок Стэнли в составе «Вашингтона». Со СКА Кузнецов подписал контракт на четыре года. В сумме он должен гарантированно получить 326 миллионов рублей (50 — в первый год, по 92 — в последующие три). Также в его контракте прописаны различные бонусы за индивидуальные и командные достижения.