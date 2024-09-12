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Спорт «Будем зализывать раны». Почему СКА проиграл три матча из четырех

«Будем зализывать раны». Почему СКА проиграл три матча из четырех

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4 комментария

Поражением хоккейного СКА завершился матч против челябинского «Трактора». Это третья неудача армейцев в четырех играх на старте сезона. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, что к этому привело.

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Большой хоккей вернулся в Петербург лишь 12 сентября, спустя девять дней после старта нового сезона КХЛ. К этому моменту СКА успел провести на выезде три матча, и все три прошли, как на американских горках.

В самой первой игре против действующего чемпиона магнитогорского «Металлурга» главный тренер Роман Ротенберг поменял основного вратаря Никиту Серебрякова уже после двух пропущенных шайб. Кроме того, на заключительный период он усадил на лавку нападающих Сергея Толчинского, Сергея Андронова и Михаила Григоренко. которые в сумме зарабатывают 152 млн рублей, то есть шестую часть всего бюджета армейцев с Невы. Потом, правда, Ротенберг рассказал, что Андронов и Серебряков получили травмы. Впрочем, не все ему поверили.

Потом была дежурная победа над одной из самых бедных команд КХЛ тольяттинской «Ладой» 3:1 и еще один проигрыш другому финалисту прошлого сезона «Локомотиву» 0:2.

Важным сюжетом старта сезона стал дебют Евгения Кузнецова, переход которого в Петербург из «Каролины Харрикейнз» стал самым громким трансфером межсезонья в КХЛ. Не сказать, что он пока впечатляет: 1 гол в трех матчах. Зато устроил эффектную заварушку в игре против «Локомотива». Возможно из-за этого к четвертому матчу против родного челябинского «Трактора» у него поменялись партнеры по звену: вместо Борны Рендулича и Ивана Демидова в первом домашнем матче СКА вместе с 92-м номером вышли Валентин Зыков и Арсений Грицюк.

Получалось временами очень эффектно. Так, Григоренко и Кузнецов в первом периоде устроили настоящее магическое шоу: один отдавал не глядя из-за ворот, другой пытался забить, просунув клюшку себе между ног.

Трибуны Ледового дворца, куда СКА решился вернуться из-за проблем на «СКА Арене», были в восторге. Жаль только, что на табло остались нули.

Во втором периоде чудеса показывал уже вратарь «Трактора» Закари Фукале. Канадец каким-то невероятным образом успел поймать шайбу после броска Григоренко, казалось бы, по пустым воротам.

В общем, первые два периода были временем упущенных возможностей. СКА выглядел действительно интереснее и опаснее, но итоговый результат оказался совсем не пользу петербургской команды.

Сначала у «Трактора» отличился Максим Шабанов, воспользовавшись неудачным отскоком от конька защитника Никиты Зайцева перед воротами СКА.

Потом Виталий Кравцов изящно обыграл на резкой остановке капитана петербургской команды Александра Никишина.

За три минуты до окончания третьего периода СКА сменил вратаря Артемия Плешкова на шестого полевого игрока. Спасения не случилось. Шабанов оформил дубль, забив в пустые в ворота и поставив точку в матче. СКА проиграл со счетом 0:3 в первом домашнем матче.

После игры много вопросов было к Кузнецову, но главный, конечно же, об игре против родной команды.

— Первая игра против Трактора. Необычные ощущения?

— Да, — признался хоккеист.

— Какие мысли в голове?

— Пока не хотелось бы делиться.

Медиа-служба «Трактора» тоже не оставила в стороне этот сюжет. В соцсетях челябинской команды опубликовали песню Люси Чеботиной «За бывшего».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг несмотря на неудачу пришел на пресс-конференцию в довольно бодром настроении.

— Было огромное желание забить у наших игроков, — заявил после матча главный тренер СКА Роман Ротенберг. — Надо быть хладнокровнее, где-то сыграть раскрепощеннее. Ну и конечно вратарь «Трактора» Зак Фукале сегодня сыграл феноменально. Было четыре стопроцентных момента, в которых он где-то сыграл наугад, где-то щитком. Мы понимаем, где мы можем добавить. Где-то не хватает тонуса. Сегодня игра сегодня шла до первой забитой шайбы. Хотя у нас были моменты. Будем зализывать раны. Предсезонка была тяжелая. Не все еще восстановились. У нас есть резервы. В следующей игре будем забивать голы. У нас новая команда. Много ребят приехали из НХЛ. Прошу дать игрокам время, чтобы начать получать кайф от игры. Мы работаем, чтобы выиграть Кубок Континента, и Кубок Гагарина. Мы не имеем права проигрывать в Ледовом дворце ни одной игры и мы будем к этому стремиться.

Ну а пока у СКА третье поражение в четырех матчах и девятое место в Западной конференции. 15 сентября игра снова против «Лады» — есть шанс поправить положение.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
4
280369823
13 сентября 2024, 00:01
Каков поп, таков и приход...
Хиха Хахинен
12 сентября 2024, 23:41
Самый лучший тренер там, да?
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