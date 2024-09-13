В катакомбах Петрикирхе открылась инсталляция Дмитрия Сироткина. Вход свободный

Проект «Поза» развернётся в чаше бывшего советского бассейна под лютеранской церковью на Невском. В этой необычной обстановке вас ждёт встреча с реплицированным и тиражированным «Скорчившимся мальчиком» Микеланджело Буонарроти.
Оригинальная мраморная скульптура находится на постоянной экспозиции Эрмитажа, мастер создал её в 30-е годы XVI века. Возможно, она должна была стать частью оформления Капеллы Медичи в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Так или иначе, это единственная скульптура Микеланджело в России, и именно её Дмитрий Сироткин использует, работая с темой индивидуальности и толпы. По-микеланджеловски плотная, «сильная» фигура в инсталляции Сироткина уменьшается в масштабе и повторяется много раз, напоминая о «Терракотовой армии» у мавзолея императора Цинь Шихуанди в Сиане. За звук на инсталляции отвечает Нина Карлссон.
Дмитрий Сироткин (род. в 1969 году в Ленинграде) — фотограф, художник, дизайнер книг. Аркадий Ипполитов называл его, наряду с Борисом Смеловым, одним из ключевых авторов современной петербургской фотографии.
Инсталляцию «Поза» можно увидеть в катакомбах Петрикирхе с 13 по 23 сентября 2024 года, каждый день с 15 до 19 часов. Вход свободный (с обратной стороны здания церкви). 6+