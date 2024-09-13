Глава Рособрнадзора: пока не получили ни одной достойной замены ЕГЭ

Достойного варианта, который мог бы заменить Единый государственный экзамен, на данный момент нет. Об этом, как сообщает 13 сентября РИА Новости, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«До сих пор никем не было предложено ни одной не ухудшающей положения выпускников, независимой и непредвзятой процедуры оценки качества полученных школьниками знаний», — уточнил Музаев.

Глава ведомства считает, что, благодаря ЕГЭ, школьники из небольших городов могут поступить в ведущие вузы страны. Таким образом, по мнению Музаева, данный формат экзамена является социальным лифтом для многих детей. В Рособрнадзоре готовы совершенствовать проведение аттестации для того, чтобы она «отвечала всем актуальным вызовам современности».