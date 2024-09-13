«В темных башнях сидят грустные люди». Что известно о российском мессенджере, которым Смольный хочет заменить Telegram

Фото: Дмитрий Духанин/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Чиновникам в Петербурге запретили пользоваться Telegram и WhatsApp* по работе «в целях предотвращения фактов компрометации». Еще раньше из гонки выбыл мессенджер Signal, заблокированный Роскомнадзором в августе. В качестве альтернативы в Смольном рекомендовали использовать отечественный eXpress.



Письмо из комитета по информатизации и связи поступило в органы власти Петербурга в начале сентября. В нем говорится: «В целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга, прошу исключить использование иностранных мессенджеров (WhatsApp, Telegram и др.) для обмена служебной информацией». В качестве альтернативы предлагается российский мессенджер eXpress.

Что это такое eXpress — это платформа корпоративных коммуникаций. Создателями она позиционируется как корпоративный суперапп (приложение с расширенным набором функций), используемый в крупных компаниях на десятки и сотни тысяч пользователей.

Идея разработки мессенджера появилась в 2015 году, создание тестовой версии длилось до 2017 года, в 2019-м приложение внедрили на десятки тысяч пользователей. Еще через год продукт прошел сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Она удостоверяет соответствие требованиям законодательства и возможность защитить конфиденциальную информацию.



Обеспечение информационной безопасности преподносится как одно из преимуществ мессенджера. Как расписано на его сайте, при входе пользователю надо пройти трехфакторную аутентификацию: войти в корпоративный аккаунт, ввести код из смс и личный, известный только ему, пароль (впрочем, этот фактор можно отключить). Все сообщения, звонки, конференции и файлы полностью зашифрованы. Общение происходит на доверенных корпоративных серверах.

Мессенджер предусматривает запрет на передачу и сохранение данных на внешних носителях, умеет удалять сообщения сразу после прочтения или через определенное время, а также проверяет все поступающие файлы встроенным антивирусом. А еще по команде с корпоративного сервера можно закрыть все открытые сессии на мобильном устройстве и удалить все данные, что актуально, например, в случае увольнения.



Платформа широко используется среди сотрудников российских госкомпаний. В 2021 году своих специалистов перевел на eXpress Росатом, также приложение используют в РЖД. Собственный корпоративный мессенджер на основе eXpress сделал «Норникель». В 2022 году СМИ писали, что приложение в качестве альтернативы иностранным мессенджерам рекомендовали чиновникам Кузбасса. Как следует из презентации сервиса, всего во внутренней системе («федерации» — собственном протоколе внутренней и внешней коммуникации мессенджера) более 1,1 млн пользователей.

Кто разработчики Платформу разработала компания «Анлимитед Продакшен», зарегистрированная в Москве в 2016 году. По данным СПАРК, выручка фирмы в 2023 году составила чуть больше миллиарда рублей. В прошлом году организация получила чистую прибыль (впервые как минимум за последние пять лет) на уровне 79,9 млн рублей. В презентации eXpress сказано, что в штате компании более 260 специалистов. Она входит в профильную IT-ассоциацию «Руссофт».

«Анлимитед Продакшен» на 100 % принадлежит ее СЕО Андрею Врацкому. IT-предприниматель основал в России клуб любителей автомобилей Tesla, а на сайте делового портала TAdviser он представлен как «счастливый владелец мини-пига».



На фоне задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова Врацкий писал в своем телеграм-канале: «Второй день во всех каналах «нам нужен свой российский мессенджер!!!» Военкоры, депутаты, прочие публичные персоны наперебой упражняются, кто громче прокричит, ну и по доброй традиции сразу виновных в факапе назначают. А в двух темных башнях [в Мордоре] (зачеркнуто. — Прим. ред.) на Ленинградке сидят и читают всё это очень грустные люди. Которые аж два публичных мессенджера создали (еще недавно было три, но аську очень невовремя закрыли), но про которых никто не вспоминает…»

Что ж, в Петербурге вспомнили про eXpress. Прямо подарок к девятилетию. «Фонтанка» направила запрос в комитет по информатизации — как он собирается (если собирается) контролировать запрет на иностранные мессенджеры и в чем преимущества российского.

Функционал Беглый обзор позволяет предположить, что eXpress — это нечто вроде Zoom и Telegram в одном флаконе. Через него можно проводить видеоконференции и аудиозвонки, общаться в персональных и групповых чатах, писать собственные чат-боты. Эмодзи, стикеры, голосовые сообщения и реакции тоже в наличии. Искать контакты можно в корпоративной системе или по корпоративному каталогу. Также приложение можно интегрировать с почтовыми сервисами. Оно доступно на всех операционных системах, включая самые популярные iOS, Android, MacOS и Windows. То есть работать обязательно на дружественном Astra Linux не требуется (но он, конечно, тоже поддерживается).



Корреспондент «Фонтанки» установил приложение eXpress и зарегистрировал публичный аккаунт. Его функционал ограничен — звонить, использовать видеосвязь и настраивать автоматическое удаление сообщений не получится. Такое возможно только в платной, корпоративной версии. Получив доступ к записной книжке на телефоне, мессенджер нашел 24 контакта. Ими оказались представители комитетов, районных администраций, подведомственных учреждений, госбанков и госкорпораций.



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В платной версии есть тариф Express Standard Edition, который стоит 250 рублей в месяц за одного пользователя. Он позволяет использовать все возможности мессенджера, аудио- и видеосвязь. Как следует из данных сайта Госзакупок, в феврале 2024 года «Башкирская сетевая компания» закупала 766 лицензий на систему коммуникаций Express, рассчитанных на год, за 2 298 000 рублей. Как раз получается по 250 рублей в месяц на человека.



Также есть расширенный тариф Express Enterprise Edition + Smart Apps. Он нужен, в случае если компании нужно сделать боты и приложения под себя, интегрировать мессенджер с другими корпоративными системами. Стоимость такого пакета услуг доступна только по запросу.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

