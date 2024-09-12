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Происшествия В Колпино осудили лихача, который пьяным сбил двух парней. Одного из них — насмерть

В Колпино осудили лихача, который пьяным сбил двух парней. Одного из них — насмерть

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4 комментария

Колпинский районный суд вынес приговор Вадиму Голубятникову, сообщили 12 сентября в прокуратуре Петербурга. Его признали виновным в угоне автомобиля и смертельном ДТП, совершенным в состоянии опьянения.

ДТП произошло в Колпино 30 июня прошлого года. Суд установил, что Голубятников, будучи пьяным, угнал автомобиль «Мазда 3», который принадлежал мужу сестры. Около 23:10 он сбил двух пешеходов, которые на улице Пролетарской переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу.

«В результате ДТП один пешеход скончался от полученных повреждений в автомобиле скорой медицинской помощи, второму причинен тяжкий вред здоровью», — отметили в прокуратуре Петербурга.

По данным «Фонтанки», в аварии погиб 22-летний парень. 19-летний получил несколько переломов и другие тяжелые травмы.

Как отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, «Мазда» также врезалась в «Форд Фокус». Затем виновник сбежал с места аварии.

Колпинский районный суд приговорил Вадима Голубятникова к 7 годам и 3 суткам лишения свободы в колонии общего режима. Водить автомобиль ему запрещено в течение 2 лет. Также Голубятников обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на общую сумму 1 млн рублей.

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Комментарии
4
277575581
12 сентября 2024, 17:36
Маловато дали.
280206998
12 сентября 2024, 17:42
7 лет и трое суток? Почему не 15?
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