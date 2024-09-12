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Общество Мощнейшая за почти месяц вспышка зафиксирована на Солнце

Мощнейшая за почти месяц вспышка зафиксирована на Солнце

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1 комментарий

На Солнце 12 сентября около полудня зарегистрирована вспышка высшего балла X. Последний раз событие такого класса было зафиксировано 18 августа. Об этом сообщает на своём сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

12 сентября 2024, 13:35 мск

«Предварительный балл вспышки определён как X1.3. Событие, таким образом, не является рекордным и в несколько раз уступает наиболее крупным вспышкам текущего цикла, но вписывается в общий тренд по росту солнечной активности, наблюдающийся в последние дни», — отмечается в сообщении.

На Землю она повлиять не должна, поскольку направлена в другую сторону. Тем не менее геомагнитное поле нашей планеты сегодня находится в возмущённом состоянии из-за того, что до нас дошли облака плазмы от более ранних взрывов. Сейчас, по данным астрономов, наблюдается слабая магнитная буря уровня G1.

Пик возмущений ожидается к вечеру, когда дойдут основные массы вещества. Максимальный уровень бури сегодня пока прогнозируется на уровне 2–3 по 5-балльной шкале.

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Комментарии
1
282408812
12 сентября 2024, 14:53
Как гасить будем? Может, скинемся на это дело и отметим подобающе случаю?
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