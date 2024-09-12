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Происшествия Посетитель с ножницами устроил погром в больнице на Вавиловых

Посетитель с ножницами устроил погром в больнице на Вавиловых

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2 комментария

Беспокойным выдалось раннее утро в Елизаветинской больнице в Калининском районе Петербурга. Своё скверное настроение на обстановке вымещал посетитель.

Как стало известно «Фонтанке», информация о дебошире на улице Вавиловых, 14, поступила в полицию около половины седьмого часа утра 12 сентября. Работники больницы рассказали, что по этажу блуждает неизвестный, всё крушит, размахивает ножницами и выключает свет.

По предварительным данным, досталось только обстановке. Нарушителя порядка скрутили, росгвардейцы доставили его в отдел. Объясняться с полицейскими пришлось 42-летнему нетрезвому мужчине. Его ждёт протокол о мелком хулиганстве.

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Комментарии
2
Zet
12 сентября 2024, 14:26
а откуда он там ранним утром? охрана пропустила?
282408812
12 сентября 2024, 15:22
может, хирург после неудачной операции?
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