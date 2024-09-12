Экс-главу минздрава Иркутской области осудили на 18 лет за взятки и отмывание денег

В Иркутской области вынесли приговор экс-министру здравоохранения Якову Сандакову, сообщает 12 сентября СК России. Его признали виновным в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие и суд установили, что в декабре 2021 года Яков Сандаков получил часть взятки в размере 1 млн рублей от руководителя организации, подведомственной минздраву. За это он должен был назначить конкретного человека на должность главврача одного из медучреждений.



В феврале 2022 года Сандаков получил 7 млн рублей от руководителей коммерческой фирмы. Он помог им во время проведения аукциона по закупке медоборудования. После бывший министр совершил несколько операций с ценными бумагами, а затем купил квартиру в Москве.



В 2021 году он поделился информацией о предстоящей закупке медоборудования с заинтересованной фирмой и помог ей. В итоге организация выиграла аукцион и поставила оборудование, но его цена была выше рыночной более чем на 14 млн рублей.

Установлено и то, что при Сандакове дети-инвалиды не получали необходимые лекарства и медицинские изделия. Но по этому эпизоду дело прекратили, так как срок давности по нему истек.



Уголовную ответственность также понесли и представители аффилированной фирмы. Они признали вину и погасили ущерб.

В итоге суд назначил Якову Сандакову 18 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 80 млн рублей. Квартиру, которую он приобрел ранее, у него отберут.

