«Cтремительная карьера, но так бывает во всех революциях». Умер журналист и историк Николай Сванидзе

Журналист, общественный деятель и историк Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни накануне вечером в Москве в своей квартире на улице Маршала Василевского. В последние годы он тяжело болел. «Фонтанка» собрала историю жизни Николая Карловича Сванидзе.
До телевидения
Николай Сванидзе родился в 1955 году в Москве в семье руководителя «Политиздата» при ЦК КПСС Карла Сванидзе. Его мать Аделаида была историком-медиевистом и специалистом по Скандинавии, преподавала в МГУ и Историко-архивном институте (сегодня он называется РГГУ).
Оба деда Сванидзе в советские годы оказались репрессированы. Дед по отцовской линии занимал пост первого секретаря Тбилисского обкома партии — он умер во время допроса. Дедушка по матери оказался за решеткой в 1948 году и вышел после смерти Сталина. «Дед под «рюмку чая» что-то сказал про Сталина, а заместитель донес. Дед отсидел, вышел без зубов», — рассказывал сам журналист. Бытовала версия, что дед со стороны отца был родственником первой жены Иосифа Сталина, однако ее Николай Сванидзе опровергал: «Нет, это совершенно разные люди, однофамильцы».
Николай окончил 56-ю московскую школу с углубленным изучением английского языка, затем поступил на истфак МГУ, который окончил в 1977 году. Он учился на одном курсе с гендиректором музея-заповедника «Московский Кремль» Еленой Гагариной, журналистом и историком Владимиром Кара-Мурзой-старшим.
После окончания университета работал младшим научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР, а с 1990 года преподавал в Историко-архивном институте.
«Cтремительная карьера, но так бывает во всех революциях»
На телевидение Николай Сванидзе оказался в 1991 году. Он начинал закадровым комментатором программы «Вести», а позже стал автором и ведущим передач «Контрасты» и «Подробности» на телеканале РТР.
В ходе вооруженного противостояния сторонников президента Бориса Ельцина и Верховного Совета в октябре 1993 года, как вспоминал Николай Сванидзе, он вне смены вышел в эфир ВГТРК.
«Это был воскресный день, мы отдыхали с женой, потом я приехал домой, и мне теща сказала, что вот такие-то события. Я поехал на работу и пошёл в эфир, в чем был — небритый, без галстука. А тогда еще в галстуках работали. Я был без галстука и без пиджака, в каком-то желтом свитере», — делился Сванидзе воспоминаниями с РИА Новости.
В 1994 году Борис Ельцин наградил Николая Сванидзе орденом «За личное мужество». Как говорится в указе за подписью главы государства: «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в условиях, сопряженных с риском для жизни». Сванидзе в 1996 году стал ведущим авторской аналитической программы «Зеркало» на РТР. С февраля 1997-го по май 1998 года занимал должность председателя ВГТРК.
«Сначала был «подносчиком патронов» в аналитической группе без прямого эфира, потом — автором закадровых и кадровых комментариев, руководителем информационной программы, заместителем председателя и председателем ВГТРК. Согласен, это стремительная карьера, но так бывает во всех революциях и войнах, быстрые «взлёты» порождаются критическими, экстремальными ситуациями, и это касается не только России. <...> Тогда было легче, и дышалось свободнее, это была абсолютная свобода самовыражения, без всякой цензуры. Сейчас цензура серьёзная», — рассказывал сам Николай Сванидзе в интервью «Литературной газете».
В 2000 году Николай Сванидзе изменил формат передачи «Зеркало», которая начала выходить в формате ток-шоу. В ходе программы журналист с гостями обсуждали главные темы недели. Через год вышел спецвыпуск «Зеркала» — интервью Сванидзе дал бывший президент РФ Борис Ельцин.
Цикл документальных исторических программ «Исторические хроники в Николаем Сванидзе» появился в 2003 году. Серии были посвящены каждому году ХХ века в контексте российской истории. Рассказ обычно строился вокруг известных людей того времени — поэтов, писателей, ученых и политиков. Всего было выпущено 96 серий, хотя планировалось 100. Проект «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» закрыли в 2013 году.
Сванидзе вел телевизионные программы «Суд времени» на «Пятом канале» и «Исторический процесс» на «России-1».
Последние годы
На ТВ и радио Сванидзе часто приглашали как эксперта по истории. В 2018 году в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в ходе обсуждения фигуры Иосифа Сталина произошла драка Тогда Сванидзе заявил, что Сталин «довел страну до катастрофического состояния» еще до начала Великой Отечественной, а победа в 1945-м не была заслугой главы Советского Союза. После этих слов журналист Максим Шевченко назвал Сванидзе демагогом — пошло до рукоприкладства.
Также Николай Сванидзе работал на радиостанции «Серебряный дождь», был постоянным гостем передачи «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы». С 2005 по 2014 год входил в общественную палату, а позже Сванидзе включили в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ). Во время митинга на Болотной площади в 2012 году Николай Сванидзе был наблюдателем от ОП, затем просил президента РФ Владимира Путина обратить особое внимание на «болотное дело», но реакции, по его словам, не дождался.
После начала спецоперации на Украине Николай Сванидзе опубликовал заявление комиссии СПЧ по политическим правам, в нем говорилось о "тяжелых последствиях для реализации прав человека". Осенью 2022 года его исключили из СПЧ — Сванидзе назвал решение ожидаемым.
Также в декабре того же года Николая Сванидзе уволили с должности директора Института массмедиа РГГУ, но он остался заведующим кафедрой журналистики на журфаке Института.
Сванидзе был женат на Марине Жуковой. Она журналистка и историк по образованию. В 90-е годы работала главным редактором программы «Зеркало», которую вел Николай Сванидзе. Также была соавтором цикла «Исторические хроники с Николаем Сванидзе».
Смерть
В прошлом году Сванидзе госпитализировали, глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв говорил о проблемах с легкими. Позже его состояние улучшилось, его перевели в клинику в Израиле.
Вечером в среду, 11 сентября, по данным телеграм-канала Baza, у Сванидзе произошло резкое ухудшение самочувствия, родные вызвали скорую, но медики спасти журналиста не успели.