«Cтремительная карьера, но так бывает во всех революциях». Умер журналист и историк Николай Сванидзе

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Поделиться Поделиться







Журналист, общественный деятель и историк Николай Сванидзе скончался на 70-м году жизни накануне вечером в Москве в своей квартире на улице Маршала Василевского. В последние годы он тяжело болел. «Фонтанка» собрала историю жизни Николая Карловича Сванидзе.



До телевидения Николай Сванидзе родился в 1955 году в Москве в семье руководителя «Политиздата» при ЦК КПСС Карла Сванидзе. Его мать Аделаида была историком-медиевистом и специалистом по Скандинавии, преподавала в МГУ и Историко-архивном институте (сегодня он называется РГГУ).



Оба деда Сванидзе в советские годы оказались репрессированы. Дед по отцовской линии занимал пост первого секретаря Тбилисского обкома партии — он умер во время допроса. Дедушка по матери оказался за решеткой в 1948 году и вышел после смерти Сталина. «Дед под «рюмку чая» что-то сказал про Сталина, а заместитель донес. Дед отсидел, вышел без зубов», — рассказывал сам журналист. Бытовала версия, что дед со стороны отца был родственником первой жены Иосифа Сталина, однако ее Николай Сванидзе опровергал: «Нет, это совершенно разные люди, однофамильцы».



Николай окончил 56-ю московскую школу с углубленным изучением английского языка, затем поступил на истфак МГУ, который окончил в 1977 году. Он учился на одном курсе с гендиректором музея-заповедника «Московский Кремль» Еленой Гагариной, журналистом и историком Владимиром Кара-Мурзой-старшим.



После окончания университета работал младшим научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР, а с 1990 года преподавал в Историко-архивном институте.

«Cтремительная карьера, но так бывает во всех революциях» На телевидение Николай Сванидзе оказался в 1991 году. Он начинал закадровым комментатором программы «Вести», а позже стал автором и ведущим передач «Контрасты» и «Подробности» на телеканале РТР.



В ходе вооруженного противостояния сторонников президента Бориса Ельцина и Верховного Совета в октябре 1993 года, как вспоминал Николай Сванидзе, он вне смены вышел в эфир ВГТРК.



«Это был воскресный день, мы отдыхали с женой, потом я приехал домой, и мне теща сказала, что вот такие-то события. Я поехал на работу и пошёл в эфир, в чем был — небритый, без галстука. А тогда еще в галстуках работали. Я был без галстука и без пиджака, в каком-то желтом свитере», — делился Сванидзе воспоминаниями с РИА Новости.



В 1994 году Борис Ельцин наградил Николая Сванидзе орденом «За личное мужество». Как говорится в указе за подписью главы государства: «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в условиях, сопряженных с риском для жизни». Сванидзе в 1996 году стал ведущим авторской аналитической программы «Зеркало» на РТР. С февраля 1997-го по май 1998 года занимал должность председателя ВГТРК.



«Сначала был «подносчиком патронов» в аналитической группе без прямого эфира, потом — автором закадровых и кадровых комментариев, руководителем информационной программы, заместителем председателя и председателем ВГТРК. Согласен, это стремительная карьера, но так бывает во всех революциях и войнах, быстрые «взлёты» порождаются критическими, экстремальными ситуациями, и это касается не только России. <...> Тогда было легче, и дышалось свободнее, это была абсолютная свобода самовыражения, без всякой цензуры. Сейчас цензура серьёзная», — рассказывал сам Николай Сванидзе в интервью «Литературной газете».

В 2000 году Николай Сванидзе изменил формат передачи «Зеркало», которая начала выходить в формате ток-шоу. В ходе программы журналист с гостями обсуждали главные темы недели. Через год вышел спецвыпуск «Зеркала» — интервью Сванидзе дал бывший президент РФ Борис Ельцин.

Фото: скриншот youtube.com/TheComradeRussia Поделиться Поделиться





Цикл документальных исторических программ «Исторические хроники в Николаем Сванидзе» появился в 2003 году. Серии были посвящены каждому году ХХ века в контексте российской истории. Рассказ обычно строился вокруг известных людей того времени — поэтов, писателей, ученых и политиков. Всего было выпущено 96 серий, хотя планировалось 100. Проект «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» закрыли в 2013 году.

Сванидзе вел телевизионные программы «Суд времени» на «Пятом канале» и «Исторический процесс» на «России-1».

Последние годы На ТВ и радио Сванидзе часто приглашали как эксперта по истории. В 2018 году в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в ходе обсуждения фигуры Иосифа Сталина произошла драка Тогда Сванидзе заявил, что Сталин «довел страну до катастрофического состояния» еще до начала Великой Отечественной, а победа в 1945-м не была заслугой главы Советского Союза. После этих слов журналист Максим Шевченко назвал Сванидзе демагогом — пошло до рукоприкладства.



Также Николай Сванидзе работал на радиостанции «Серебряный дождь», был постоянным гостем передачи «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы». С 2005 по 2014 год входил в общественную палату, а позже Сванидзе включили в состав Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ). Во время митинга на Болотной площади в 2012 году Николай Сванидзе был наблюдателем от ОП, затем просил президента РФ Владимира Путина обратить особое внимание на «болотное дело», но реакции, по его словам, не дождался.



Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





После начала спецоперации на Украине Николай Сванидзе опубликовал заявление комиссии СПЧ по политическим правам, в нем говорилось о "тяжелых последствиях для реализации прав человека". Осенью 2022 года его исключили из СПЧ — Сванидзе назвал решение ожидаемым. Также в декабре того же года Николая Сванидзе уволили с должности директора Института массмедиа РГГУ, но он остался заведующим кафедрой журналистики на журфаке Института.

Сванидзе был женат на Марине Жуковой. Она журналистка и историк по образованию. В 90-е годы работала главным редактором программы «Зеркало», которую вел Николай Сванидзе. Также была соавтором цикла «Исторические хроники с Николаем Сванидзе».

Смерть В прошлом году Сванидзе госпитализировали, глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв говорил о проблемах с легкими. Позже его состояние улучшилось, его перевели в клинику в Израиле.





Вечером в среду, 11 сентября, по данным телеграм-канала Baza, у Сванидзе произошло резкое ухудшение самочувствия, родные вызвали скорую, но медики спасти журналиста не успели.