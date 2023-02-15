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    РИА Новости: Журналиста Николая Сванидзе вывели из искусственной комы, он улыбается

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    9 комментариев

    Журналист и правозащитник Николай Сванидзе пришел в сознание после медикаментозного сна. Об этом 15 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на члена Совета по правам человека журналистку Еву Меркачеву.

    «Он пока в реанимации, он еще на ИВЛ. Он в сознании, улыбается, бодрый уже», — рассказала Меркачева.

    О госпитализации Сванидзе журналисты узнали 6 февраля. Правозащитник поступил в медучреждение с отеком легких, врачи оценили его состояние как тяжелое. Спустя несколько дней та же Ева Меркачева рассказала об улучшении состояния коллеги.

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    Николай Сванидзе
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    Комментарии 9

    Гость15 Фев 2023 в 11:43
    Сатанидзе
    +0−0
    Гость15 Фев 2023 в 11:37
    смешно ему, видите ли
    +1−1
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