РИА Новости: Журналиста Николая Сванидзе вывели из искусственной комы, он улыбается

Журналист и правозащитник Николай Сванидзе пришел в сознание после медикаментозного сна. Об этом 15 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на члена Совета по правам человека журналистку Еву Меркачеву.



«Он пока в реанимации, он еще на ИВЛ. Он в сознании, улыбается, бодрый уже», — рассказала Меркачева.



О госпитализации Сванидзе журналисты узнали 6 февраля. Правозащитник поступил в медучреждение с отеком легких, врачи оценили его состояние как тяжелое. Спустя несколько дней та же Ева Меркачева рассказала об улучшении состояния коллеги.

