В СПЧ рассказали о состоянии здоровья Сванидзе

Состояние здоровья журналиста, бывшего члена Совета по правам человека при президенте РФ Николая Сванидзе по-прежнему остаётся тяжёлым — он до сих пор в реанимации. При этом ему понемногу становится лучше, сообщает поздно вечером в пятницу, 10 февраля, РИА Новости со ссылкой на действующего члена СПЧ Еву Меркачеву.



По её словам, если в ближайшее время будет прогресс, то Сванидзе переведут из реанимации в обычную палату, но «восстановление само по себе будет очень долгим процессом».



«Фонтанка» писала, что о госпитализации Николая Сванидзе с отёком лёгких стало известно 6 февраля. Медики оценили состояние 67-летнего журналиста как тяжёлое.