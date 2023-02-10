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    В СПЧ рассказали о состоянии здоровья Сванидзе

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    2 комментария

    Состояние здоровья журналиста, бывшего члена Совета по правам человека при президенте РФ Николая Сванидзе по-прежнему остаётся тяжёлым — он до сих пор в реанимации. При этом ему понемногу становится лучше, сообщает поздно вечером в пятницу, 10 февраля, РИА Новости со ссылкой на действующего члена СПЧ Еву Меркачеву.

    По её словам, если в ближайшее время будет прогресс, то Сванидзе переведут из реанимации в обычную палату, но «восстановление само по себе будет очень долгим процессом».

    «Фонтанка» писала, что о госпитализации Николая Сванидзе с отёком лёгких стало известно 6 февраля. Медики оценили состояние 67-летнего журналиста как тяжёлое.

    Николай Сванидзе начал карьеру на российском телевидении с 1991 года, был автором программы «Зеркало» на телеканале «РТР». С 2013 по 2022 год работал на радиостанции «Серебряный дождь». В 2018 году Сванидзе подрался в прямом эфире с журналистом Максимом Шевченко. Шевченко считал, что победить в Великой Отечественной войне удалось благодаря «сталинскому руководству», а Сванидзе — что благодаря «героизму советского народа».

    Сванидзе не поддержал боевые действия на Украине, в ноябре 2022 года его исключили из СПЧ.

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    Николай СванидзеГоспитализацияМедиа
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    Комментарии 2

    Гость10 Фев 2023 в 23:59
    Сванидзе преодолеет вирус, он из семьи стойких большевиков-коммунистов и его бабушка Циля Исаковна рулила в женотделе ЦК ВКПб эмансипацией и переделкой семьи. Сам карлович был освобожденным комс. секретарем, но вовремя переобулся в либералы. Сейчас он увлекается спортом и учит истории население РФ.
    +0−0
    bluxer10 Фев 2023 в 23:43
    Мне бы на его месте тоже поплохело. Боролся-боролся всю жизнь со сталинизмом, и толку ноль.
    +0−0
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