Журналист Николай Сванидзе госпитализирован в Москве

Российский журналист и бывший член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе госпитализирован в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» 6 февраля.



Медики оценивают состояние 67-летнего журналиста как тяжёлое. Другие подробности о состоянии его здоровья не приводятся.

Николай Сванидзе начал карьеру на российском телевидении с 1991 года, был автором программы «Зеркало» на телеканале «РТР». С 2013 по 2022 год работал на радиостанции «Серебряный дождь». В 2018 году Сванидзе подрался в прямом эфире с журналистом Максимом Шевченко. Шевченко считал, что победить в Великой Отечественной войне удалось благодаря «сталинскому руководству», а Сванидзе — что благодаря «героизму советского народа».