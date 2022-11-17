Кремль высказался об исключении Сванидзе, Винокуровой и Каляпина из СПЧ

Другие лица становятся лидерами общественного мнения в новых обстоятельствах, они могут лучше представлять гражданское общество. Такое мнение 17 ноября высказал представитель Кремля Дмитрий Песков после появления указа о новых членах Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества», — сказал он (цитата по РИА Новости).