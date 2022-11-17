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    Кремль высказался об исключении Сванидзе, Винокуровой и Каляпина из СПЧ

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    Другие лица становятся лидерами общественного мнения в новых обстоятельствах, они могут лучше представлять гражданское общество. Такое мнение 17 ноября высказал представитель Кремля Дмитрий Песков после появления указа о новых членах Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    Также пресс-секретарь президента РФ добавил, что существует постоянный процесс ротации.

    Сегодня стало известно, что президент РФ Владимир Путин обновил состав СПЧ. Из него исключили 10 человек, в том числе историка Николая Сванидзе, журналистку Екатерину Винокурову и правозащитника Игоря Каляпина.

    В обновленный состав СПЧ включили 10 человек. Среди них — профессор РГПУ им. Герцена Сергей Рукшин, военкор «КП» Александр Коц и другие.

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