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    Путин исключил Сванидзе, Винокурову, Каляпина из СПЧ. В него включили военкора Коца и других новых членов

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    Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий документ появился 17 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

    Из состава СПЧ исключили 10 человек, в том числе историка Николая Сванидзе, журналистку Екатерину Винокурову, правозащитников Игоря Каляпина и Андрея Бабушкина, бывшего завкафедры журналистики МГУ Ивана Засурского, психолога и преподавателя Александра Асмолова.

    В обновленный состав СПЧ включили 10 человек. Среди них:

    • математик и профессор РГПУ им. Герцена Сергей Рукшин;
    • военкор «КП» Александр Коц;
    • глава союза писателей Николай Иванов;
    • ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников;
    • и другие.

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