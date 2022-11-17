Путин исключил Сванидзе, Винокурову, Каляпина из СПЧ. В него включили военкора Коца и других новых членов

Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий документ появился 17 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Из состава СПЧ исключили 10 человек, в том числе историка Николая Сванидзе, журналистку Екатерину Винокурову, правозащитников Игоря Каляпина и Андрея Бабушкина, бывшего завкафедры журналистики МГУ Ивана Засурского, психолога и преподавателя Александра Асмолова.



В обновленный состав СПЧ включили 10 человек. Среди них:

