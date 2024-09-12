Умер Николай Сванидзе

Николай Карлович Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. Отец — заместитель главного редактора Издательства политической литературы ЦК КПСС (Политиздата) Карл Николаевич Сванидзе, мать — Аделаида Анатольевна Сванидзе, историк-медиевист, специалист по Скандинавии, преподавала в МГУ и РГГУ. Николай в 1977 году окончил исторический факультет МГУ по специальности «историк, преподаватель истории со знанием иностранного языка». С 2007 года возглавлял кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ. С 2010 по 2022 год — директор Института массмедиа и рекламы РГГУ. На российском телевидении работал с 1991 года, сначала как автор закадровых комментариев в программе «Вести», потом начал вести и другие передачи: «Подробности», «Контрасты», «Суд времени» (на «Пятом канале» с 2010 по январь 2011 года), «Исторический процесс», «Зеркало» (на телеканале «РТР», впоследствии — «Россия»). С ноября 2013-го по январь 2022 года работал на радиостанции «Серебряный дождь». С 1996 года — заместитель председателя, а с февраля 1997-го по май 1998 года — председатель ВГТРК. Преподаватель Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Член бюро Союза журналистов Москвы. Член Общественной палаты РФ (2005–2014). Входил в Совет по правам человека до 2022 года. Член Российского еврейского конгресса.

