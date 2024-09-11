В Петербурге распределили 250 миллионов на кинопроизводство, лидер — лента Алексея Учителя

Комитет по культуре 11 сентября подвел итоги распределения субсидий на общую сумму 250 миллионов рублей. В число получателей вошли 33 фильма — из 84 заявок, поступивших на конкурс и допущенных к нему.



Больше всего государственных средств — почти 70 миллионов — получит некоммерческое партнёрство содействия развитию кино и театра «Послание к Человеку» Алексея Учителя на ленту «Шум времени». Раньше об этой картине сообщалось, что это лента — о Дмитрии Шостаковиче.



Информация о сроках съемок картины неоднократно менялась: велись переговоры с писателем Джулианом Барнсом, который и является автором романа о композиторе «Шум времени», однако тот выставил условие снимать картину на английском языке, что не позволило бы получить на нее государственное финансирование. Были проблемы с кастом — нужно было найти одного актера, который смог бы сыграть Шостакоавича и 23-летним, и 60-летним (или двух подходящих разных). Картина фигурировала уже под другим названием — «ДД/ Шостакович», сообщалось, что съемки должны начаться весной 2024 года, шла доработка сценария. Весной 2024 года в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика» Алексей Учитель назвал этот фильм своей задачей номер один — при всей своей большой занятости со студентами и на фестивале «Послание к человеку».

