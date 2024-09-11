В Петербурге распределили 250 миллионов на кинопроизводство, лидер — лента Алексея Учителя

Комитет по культуре 11 сентября подвел итоги распределения субсидий на общую сумму 250 миллионов рублей. В число получателей вошли 33 фильма — из 84 заявок, поступивших на конкурс и допущенных к нему.
Больше всего государственных средств — почти 70 миллионов — получит некоммерческое партнёрство содействия развитию кино и театра «Послание к Человеку» Алексея Учителя на ленту «Шум времени». Раньше об этой картине сообщалось, что это лента — о Дмитрии Шостаковиче.
Информация о сроках съемок картины неоднократно менялась: велись переговоры с писателем Джулианом Барнсом, который и является автором романа о композиторе «Шум времени», однако тот выставил условие снимать картину на английском языке, что не позволило бы получить на нее государственное финансирование. Были проблемы с кастом — нужно было найти одного актера, который смог бы сыграть Шостакоавича и 23-летним, и 60-летним (или двух подходящих разных). Картина фигурировала уже под другим названием — «ДД/ Шостакович», сообщалось, что съемки должны начаться весной 2024 года, шла доработка сценария. Весной 2024 года в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика» Алексей Учитель назвал этот фильм своей задачей номер один — при всей своей большой занятости со студентами и на фестивале «Послание к человеку».
Вторую по размеру субсидию — 32,6 миллиона рублей — от города получило ООО «812» Никиты Владимирова на новый детский, семейный фильм «Машка меняет мир». «Фонтанка» связалась с режиссером и узнала подробности о картине, которую уже начали снимать минувшим летом в Петербурге.
«Это история про девочку, у которой нет никаких социальных шаблонов и штампов: она знает только, что такое любовь, поддержка, позитив и жадный интерес ко всему, что ее окружает, — рассказал Никита Владимиров. — Она выросла вне социума, и вот она приезжает в Петербург к своей бабушке, и все, кого она встречает на своем пути, меняются в лучшую сторону. Потому что эта девочка — своего рода метафора всего самого прекрасного, что может существовать в человеке. У каждого свои проблемы, но она каждому помогает исправиться».
Фильм о том, что добро раскрывает в других людях добро — снимается блоками. Проект, по словам автора, большой — 140 миллионов рублей, из которых только часть — господдержка, остальное — «частные средства, привлеченные инвесторы и кинорынок, дистрибьюторы».
«Главную героиню играет 12-летняя девочка, которая никогда раньше не снималась в кино, это ее дебют, — рассказал Никита Владимиров «Фонтанке». — Ее зовут Азарель, она француженка. Семья (ее родители — французы) несколько лет назад переехала жить в Россию. Девочка пошла учиться в русскую школу, свободно говорит на русском. Мы случайно нашли ее. На кастинге смотрели примерно тысячу детей, и она прошла».
Также в фильме снимаются: Татьяна Догилева (она играет ее бабушку), Мария Смольникова, Ольга Лапшина, Иван Купреенко и Михаил Тройник. Фильм планируется выпустить весной-осенью 2025 года.
Третью по объему субсидию из бюджета Петербурга — 27 миллионов рублей — получил также детский фильм «Колотун». Его производством занимается ООО «Зебра» актрисы и продюсера Юлии Соболевской («Улицы разбитых фонарей»). На сайте кинокомпании сказано, что сейчас идет съемочный период, хронометраж ленты — 105 минут, жанр — сказка, приключения.
В своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский также отметил, что субсидиями были поддержаны «полнометражные документальные фильмы «Одна память на двоих» и «Среди нас», посвященные сохранению исторической памяти, а также исследованию исторической общности двух регионов — Петербурга и Донбасса» и ленты о блокаде Ленинграда, включая фильм о блокадных котах.