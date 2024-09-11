Новые камеры запустили в Петербурге. Они проследят за нарушителями правил парковки

В пяти районах Петербурга установили новые камеры фото- и видеофиксации нарушений правил остановки и стоянки транспорта. Об этом 11 сентября сообщает городской комитет по транспорту.



В общей сложности 24 камеры установили и запустили по восьми адресам в Петербурге. Их разместили вдоль дорог с интенсивным движением в районе станций метро «Спортивная», «Черная речка», «Проспект Ветеранов» и «Пролетарская», а также возле Ладожского вокзала.