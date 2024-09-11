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    Новые камеры запустили в Петербурге. Они проследят за нарушителями правил парковки

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В пяти районах Петербурга установили новые камеры фото- и видеофиксации нарушений правил остановки и стоянки транспорта. Об этом 11 сентября сообщает городской комитет по транспорту.

    В общей сложности 24 камеры установили и запустили по восьми адресам в Петербурге. Их разместили вдоль дорог с интенсивным движением в районе станций метро «Спортивная», «Черная речка», «Проспект Ветеранов» и «Пролетарская», а также возле Ладожского вокзала.

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    Камеры для фиксации нарушений правил парковки устанавливают в рамках Адресной программы, утвержденной осенью 2022 года. Она предполагает размещение стационарных комплексов фото- и видеофиксации по 223 адресам в Петербурге.

    На сегодняшний день установлено 59 камер по 23 адресам. С начала года по результатам их работы вынесли более 192 тысяч постановлений об административных правонарушениях. В 2025 году планируется установить камеры еще по 54 адресам.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургКамеры фиксации нарушений ПДДПарковка
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