Новые камеры запустили в Петербурге. Они проследят за нарушителями правил парковки

В пяти районах Петербурга установили новые камеры фото- и видеофиксации нарушений правил остановки и стоянки транспорта. Об этом 11 сентября сообщает городской комитет по транспорту.
В общей сложности 24 камеры установили и запустили по восьми адресам в Петербурге. Их разместили вдоль дорог с интенсивным движением в районе станций метро «Спортивная», «Черная речка», «Проспект Ветеранов» и «Пролетарская», а также возле Ладожского вокзала.
Камеры для фиксации нарушений правил парковки устанавливают в рамках Адресной программы, утвержденной осенью 2022 года. Она предполагает размещение стационарных комплексов фото- и видеофиксации по 223 адресам в Петербурге.
На сегодняшний день установлено 59 камер по 23 адресам. С начала года по результатам их работы вынесли более 192 тысяч постановлений об административных правонарушениях. В 2025 году планируется установить камеры еще по 54 адресам.