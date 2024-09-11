Пенсионерка из Кронштадта взяла кредит для мошенников и устроилась к ним курьером

В Кронштадтском районе Петербурга сотрудники полиции задержали пожилую женщину, которая по указанию мошенников участвовала в обмане пенсионеров. О новой работе и нарушении закона она узнала не сразу. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области в среду, 11 сентября.



Источник: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

В минувший понедельник 67-летняя жительница Кронштадта самостоятельно обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой дистанционного мошенничества, а после рассказала все детали. С ее слов, в начале августа ей поступил звонок от якобы сотрудника сотовой связи, который попросил предоставить персональные данные для составления нового договора. Во время повторного звонка ей сообщили об утечке данных, из-за чего мошенники могли получить доступ к ее накоплениям. Чтобы этого не произошло, женщину заверили в необходимости оформления кредита.



Когда доверчивая пенсионерка взяла кредит на сумму 267 тыс. рублей и передала деньги курьеру, ей поступил новый звонок. Женщине сообщили, что она стала жертвой обмана, а для возвращения денег важно поучаствовать в поимке мошенников. Для этого необходимо было поработать курьером в различных районах города.



В период с 9 по 20 августа пенсионерка успела совершить два выезда, во время которых забирала пакеты с деньгами у пенсионеров. После о происходящем случайно узнал ее сын.



Теперь, помимо потери сбережений, женщина приобрела еще и проблемы с законом, став фигурантом уголовных дел о мошенничестве. Сама пенсионерка также подала заявление по факту совершенного в отношении нее мошенничества, по данному факту возбудили уголовное дело.



Ранее «Фонтанка» писала, что на уловку дистанционных мошенников попали родители депутата Законодательного собрания Петербурга Константина Чебыкина. После телефонного разговора они потеряли более миллиона рублей.