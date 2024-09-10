Родители депутата ЗакСа стали жертвами телефонных мошенников в Петербурге

Как стало известно «Фонтанке» 10 сентября, накануне за помощью в полицию обратился 78-летний житель Васильевского острова, рассказавший о хищении 1 миллиона 250 тысяч рублей. Константин Чебыкин уточнил «Фонтанке», что в беседу его отца затянули, позвонив якобы из поликлиники. Вопросами о диспансеризации не ограничились. В течение нескольких дней собеседники менялись, разговор вели в том числе от Росфинмониторинга и других служб, присылали смс.

Убедительности собеседникам было не занимать, и под их диктовку было установлено приложение для удалённого доступа к телефону. Опустошить удалось счета не только отца, но и матери депутата.

Похожую схему использовали в разговоре с 73-летней жительницей Красногвардейского района. Накануне она рассказала полицейским, что прислушалась к звонку в мессенджере якобы от сотрудника поликлиники и перешла по незнакомым ссылкам на неизвестный сайт. Женщина была уверена, что после этого все результаты анализов будут приходить ей на мобильный, но вместо этого лишилась 80 тысяч рублей.

Кратно больше потеряла её ровесница из Фрунзенского района. Ей позвонили от имени военной прокуратуры, свели беседу к уязвимости банковских счетов, и через два дня пенсионерка перевела без малого 3 млн рублей.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти предупреждали, что на выманивании денег мошенники могут не остановиться. Обманутым звонят снова и предлагают способ вернуть сбережения, толкая их на преступления.



О схемах и уловках мошенников петербургская киберполиция рассказывает в телеграм-канале.

