    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-в

    761мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.39eur99.91

    Родители депутата ЗакСа стали жертвами телефонных мошенников в Петербурге

    1934
    12 комментариев

    Более миллиона рублей потеряли родители депутата Законодательного собрания Петербурга Константина Чебыкина, поговорив по телефону. Мошенники работали бесконтактно.

    Как стало известно «Фонтанке» 10 сентября, накануне за помощью в полицию обратился 78-летний житель Васильевского острова, рассказавший о хищении 1 миллиона 250 тысяч рублей. Константин Чебыкин уточнил «Фонтанке», что в беседу его отца затянули, позвонив якобы из поликлиники. Вопросами о диспансеризации не ограничились. В течение нескольких дней собеседники менялись, разговор вели в том числе от Росфинмониторинга и других служб, присылали смс.

    Убедительности собеседникам было не занимать, и под их диктовку было установлено приложение для удалённого доступа к телефону. Опустошить удалось счета не только отца, но и матери депутата.

    Похожую схему использовали в разговоре с 73-летней жительницей Красногвардейского района. Накануне она рассказала полицейским, что прислушалась к звонку в мессенджере якобы от сотрудника поликлиники и перешла по незнакомым ссылкам на неизвестный сайт. Женщина была уверена, что после этого все результаты анализов будут приходить ей на мобильный, но вместо этого лишилась 80 тысяч рублей.

    Кратно больше потеряла её ровесница из Фрунзенского района. Ей позвонили от имени военной прокуратуры, свели беседу к уязвимости банковских счетов, и через два дня пенсионерка перевела без малого 3 млн рублей.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти предупреждали, что на выманивании денег мошенники могут не остановиться. Обманутым звонят снова и предлагают способ вернуть сбережения, толкая их на преступления.

    О схемах и уловках мошенников петербургская киберполиция рассказывает в телеграм-канале.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    Rostik3710 Сен 2024 в 11:44
    Ничего страшного не случилось. Родители депутата не обеднеют!
    +2−0
    Света3510 Сен 2024 в 11:41
    Операторы не могут отсекать спам звонки?, и закон обещали
    +0−0
    iayaaz10 Сен 2024 в 11:40
    да пофигу...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close