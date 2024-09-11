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    КАМАЗ снес доставщика на велосипеде на севере Петербурга

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    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Приморском районе Петербурга, в котором пострадал велосипедист. Он попал под колеса грузовика.

    Наезд произошел в половине десятого вечера 10 сентября у дома 27 по улице 3-я Конная Лахта. Как сообщает 11 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 51-летний водитель самосвала КАМАЗ по неустановленной причине не справился с управлением и сбил 26-летнего курьера службы доставки, который ехал на велосипеде.

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    В результате ДТП велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту случившегося ведется проверка.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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