КАМАЗ снес доставщика на велосипеде на севере Петербурга

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Приморском районе Петербурга, в котором пострадал велосипедист. Он попал под колеса грузовика.
Наезд произошел в половине десятого вечера 10 сентября у дома 27 по улице 3-я Конная Лахта. Как сообщает 11 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 51-летний водитель самосвала КАМАЗ по неустановленной причине не справился с управлением и сбил 26-летнего курьера службы доставки, который ехал на велосипеде.
В результате ДТП велосипедиста госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту случившегося ведется проверка.