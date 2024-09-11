Три тысячи тоже надо заслужить. Какие стипендии платят в вузах Петербурга и на что этих денег хватит

Фото: Александр Баранов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Пока ведутся разговоры о том, что стипендии нужно повысить до уровня прожиточного минимума, студенты получают просто «минимум». Тем не менее, ряд вузов свои выплаты все-таки проиндексировали — в среднем на 7–10%. «Фонтанка» подсчитала, какие стипендии платят в вузах Петербурга и на что, помимо государственной академической стипендии, могут рассчитывать студенты.



Медицинские вузы повышают стипендии

Наши расчеты основаны на сайтах вузов и данных последних лет, за которые «Фонтанка» вела наблюдения.



В 2024 году минимальный размер стипендии составляет 1967 рублей для студентов вузов и 890 рублей для обучающихся в колледжах. Стипендиальный фонд формируется из федерального бюджета и рассчитывается исходя из того, что все бюджетники стипендию получают. Напомним, что при наличии хотя бы одной тройки или пересдачи студент стипендию теряет, так что на деле деньги на карту капают далеко не всем обучающимся и фонд тратится не до конца. Как раз эту разницу вузы могут направить на повышение стипендии и ее ежегодную индексацию.



В этом году вузы в среднем повысили стипендию на 7–10%. Судя по нормативным документам, в Академии Штиглица — целых три раза за год, итого — на 16%. От повышения пособия воздержались в Политехе, ЛЭТИ и Университете гражданской авиации. Рекордсмен — Первый мед, где студентов решили побаловать и повысить стипендию сразу на 90% — с 2 тысяч до 3,8 тысячи рублей. К слову, о медиках позаботились и в других медицинских вузах: в СЗГМУ им. Мечникова базовая стипендия для хорошистов выросла на 31% — до 2,5 тысячи, в Педиатрическом — на 25%, до 2,75 тысячи рублей.



Суммы скромные, но отличников, в отличие от многих университетов Петербурга, в медах все же балуют. В Первом меде им платят 6080 рублей в месяц, а в СЗГМУ и Педиатрическом — четыре и пять тысяч рублей. Не поскупились и в Морском техническом и Химико-фармацевтическом, где выплаты подняли на 60% и 50% соответственно.

От двух до четырех тысяч

«Фонтанка» подсчитала, какие стипендии платят в вузах Петербурга. Оговорим, что во многих вузах до первой сессии платят самый минимум — чуть больше двух тысяч рублей. Эти цифры мы не стали учитывать и перебросили бедного студента сразу во второй семестр, когда тот успел блеснуть умом и первые экзамены уже пройдены.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самая высокая стипендия оказалась в ВОЕНМЕХе, где студенты-хорошисты могут рассчитывать на 4 тысячи рублей в месяц, а отличники — и на все шесть. На третьем месте (после Первого меда) — Академия балета им. Вагановой, где студентам платят 3500 рублей в месяц. 3400 составляет стипендия в ГУАПе, 3200 — в Морском техническом. К слову, моряки-отличники могут получать и 5760 рублей. Посоревноваться с ними могут разве что самые прилежные студенты СПбГУПТДа и Горного института. Правда, у хорошистов в Горном стипендия в два раза ниже — всего 2100 рублей. И это при том, что учеба в вузе на всех направлениях стоит 600 тысяч в год.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В среднем по Петербургу стипендия составляет 2621 рубль. Чуть больше платят в Химико-фармацевтическом, Консерватории Римского-Корсакова (3000 рублей), СПбГУПТДе (2898 рублей), РГПУ им. Герцена (2800 рублей) и Технологическом институте (2750 рублей). Что примечательно, в самых топовых университетах города стипендии одни из самых низких. В старейшем СПбГУ — 2284 рублей, причем железно, без надбавок для отличников. За два года стипендия выросла всего на 214 рублей. В петербургском кампусе ВШЭ и СПбГЭУ — всего 2100. Антирекордсмен — городской филиал РГУПа, где студенты получают всего 2091 рубль, и это после повышения на 5% в этом году.



Не отличаются серьезными выплатами и творческие университеты. В Академии Штиглица платят всего 2306 рублей, в КИТе — 2535. Зато в КИТе поощряют старост, а это в университетах Петербурга редкость: им платят 2880 рублей.

Кого любят петербургские вузы, так это первокурсников. В университете позабыть о ЕГЭ и пережитом стрессе будет не так-то просто: стипендия в первый год обучения будет зависеть от баллов за экзамены. Такая мера уже несколько лет есть в ИТМО: «бронзовый студенческий», эквивалентный 7000 рублей, получают те, кто набрал за ЕГЭ и индивидуальные достижения 270 баллов. «Серебряный», равный 10 тысячам, — те, кто набрал 280. Шикуют в ИТМО студенты со стипендией под названием «золотой студенческий»: 290 баллов за экзамены и 15 000 рублей в месяц ваши. А на целых 25 тысяч могут рассчитывать победители и призеры ВСОШ и Международной школьной олимпиады.



В Герцена 30 тысяч платят студентам, набравшим 200 баллов по двум предметам ЕГЭ, 15 тысяч — стобалльникам по данной дисциплине, 10 тысяч — за средний балл ЕГЭ 92 и выше. В Морском техническом и ПГУПСе требования сильно пониже: морякам десять тысяч платят за 240 баллов на технических направлениях и 260 — на гуманитарных, в ПГУПСЕ — 9500 за 250 баллов за три предмета.

Такие выплаты продолжаются первый семестр. Если сдаёшь сессию без троек, то их продлевают до конца первого курса. Со второго курса сытая жизнь заканчивается.

Когда стипендии повысят и что с этими деньгами делать

Между тем чиновники регулярно поднимают тему того, что стипендии надо повышать, чтобы студенты получали не совсем уж смешные деньги и могли как-то на них существовать. В феврале прошлого года Минобрнауки рекомендовало вузам повысить стипендии студентов до уровня не ниже прожиточного минимума. По России он составляет 15 453 рубля на душу населения, для Петербурга — 16 332 рубля. Тогда шла речь о тех студентах, для кого стипендия — «источник средств к существованию». То есть, сумма академической и социальной стипендии должна выходить в прожиточный минимум.



К этой теме снова вернулись в мае и пообещали повысить стипендии до прожиточного минимума к 2030 году. Тем не менее, пока стипендии так и остаются на уровне 2–4 тысяч рублей. К слову, согласно бюджету 2024 года, стипендиальный фонд должен был быть увеличен с 1 сентября на 5,5%. Более того, стипендию получают только бюджетники, тем временем платники, которых на творческих и гуманитарных специальностях абсолютное большинство, и на эти пару тысяч рассчитывать не могут. И это в условиях растущих цен на учебу — в Петербурге в этом году отдельные вузы подняли стоимость сразу на четверть.

«Фонтанка» решила прикинуть, на что хватит стипендии петербургскому студенту. Возьмем среднестатистического бюджетника со среднестатистической стипендией 2621 рубль (напоминаем, это больше, чем в СПбГУ). Если он живет в общежитии, то при самом лучшем раскладе в месяц он будет платить за него 550 рублей. За студенческий проездной он отдаст 1305 рублей. Можно было бы купить проездной за 740 рублей — только на метро, но как показало исследование «Фонтанки», без автобусов поселенцам петербургских общежитий ну никак не обойтись. Итого, когда решен вопрос, где жить и на чем ездить, у студента остается ни много ни мало 406 рублей.



Открываем Росстат. По данным 2 сентября, на эти деньги студент может позволить себе полкило курицы (109 рублей), литр молока (79 рублей), килограмм картошки (50 рублей) и пачку дешевеньких сигарет за оставшиеся 168 рублей. Некурящие могут купить десяток яиц (104 рубля) и полкило бананов за 71 рубль, если наскребут еще 7 рублей. И это на месяц.

Социальная стипендия

К счастью студентов, базовая академическая стипендия — это не единственная выплата, на которую они могут рассчитывать. Некоторые студенты имеют право на социальную стипендию, даже если учатся на тройки. Ее могут получать инвалиды I и II групп, сироты и люди, потерявшие родителей во время обучения, бывшие военнослужащие, ветераны боевых действий, учащиеся, пострадавшие в результате радиационных катастроф и малоимущие. В ГАСУ социальная стипендия может составлять до 18 960 рублей, в РАНХиГСе — всего 3 тысячи, в СЗГМУ им. Мечникова — 3010 рублей.



Для получения социальной стипендии необходимо принести в университет документы, подтверждающие, что студент относится к одной из льготных групп. Социальная стипендия суммируется с государственной академической, так что получать можно в среднем 6–7 тысяч рублей.



Повышенная стипендия



Желающим заработать побольше придется постараться. Те, кто учится на отлично, имеет достижения в научно-исследовательской, общественной, спортивной или культурно-творческой деятельности, могут рассчитывать на ПГАС — повышенную государственную академическую стипендию. Ее размер определяет сам университет, но, как правило, она выше обычной стипендии и суммируется с ней, а не исключает стандартную выплату. Например, в ВОЕНМЕХе ПГАС составляет от 8 до 30 тысяч рублей. С минимальной можно получать 12 тысяч в месяц, а если учиться на отлично и получать самую-самую повышенную — и все 36. В ГАСУ ПГАС — до 18960 рублей, в Первом меде — 13 400, в Академии Вагановой — 9 тысяч, в Мечникова — чуть более 17 тысяч.



В СПбГУ прием заявок на повышенную стипендию начинается заранее: за олимпиады, оценки, участие в жизни университета и другие достижения начисляются баллы, а после за дополнительные деньги начинается конкурсная борьба, чтобы студенты не потеряли навык отслеживания списков. На каждом факультете размер ПГАС свой: он зависит и от количества бюджетников, и от стипендиального фонда. В среднем, по словам студентов, повышенная стипендия в СПбГУ составляет около 10 000 рублей.



Особенно отличившиеся студенты, которые пишут научные статьи в авторитетные научные журналы, могут претендовать на президентскую стипендию в размере 7000 рублей в месяц. Правда, заниматься для этого придется по профилю развития российской экономики. Существует также правительственная стипендия, аналог президентской, только с суммой поскромнее — в 5 000 рублей. Получить ее могут и студенты платники.



Существуют и другие именные стипендии и гранты, рассчитывать на которые также могут студенты с договорной формы обучения. Студенты, изучающие экологию и топливно-энергетический комплекс России, могут получить стипендию имени В.И. Вернадского — пять тысяч рублей в месяц. Юным литераторам, культурологам и журналистам предлагают сразу несколько конкурсов на повышенную выплату: стипендии имени А.А. Вознесенского, Д.С. Лихачева и И.А. Солженицына — 15 тысяч в месяц в течение года. Юристы могут посоревноваться за стипендии имени А.А. Собчака и В.А. Туманова — тоже по 15 тысяч рублей.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

