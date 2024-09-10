Протекающие потолки, тараканы и нехватка мест. Жизнь в общежитиях петербургских вузов

Фото: Предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





«Поеду поступать в Питер» — распространенная стратегия выпускников из регионов, которые рвутся в мегаполис за хорошим образованием. А в Петербурге иногородних студентов часто поджидает целый букет проблем — в студенческих общежитиях. Соседи-тараканы, протекающие потолки, растущие цены на проживание, а для особенно невезучих — два часа на дорогу в одну сторону до учебного корпуса. «Фонтанка» собрала гид по общежитиям Петербурга и выяснила, как вузы справляются с потоком иногородних студентов, а сами студенты — с бытовыми неурядицами и произволом комендантов.



Студентам не хватает мест

В Петербург традиционно съезжаются иногородние студенты со всей России, вместе с тем — продолжают расти цены на аренду жилья. Так что проблема с количеством мест в общежитиях последние годы довольно острая — мест даже поступившим на бюджет студентам может просто не хватить. В группе для абитуриентов Политеха первокурсник-бюджетник жалуется, что не попал в список на заселение, на что в вузе ему отвечают — ждите сентября и вторую волну.



Фото: Предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





В ИТМО в этом году поступили порядка 10 тысяч иногородних студентов, при этом мест в общежитиях — около 4,5 тысяч. «Конечно, мест нам не хватает, поэтому мы используем различные другие инструменты», — рассказал «Фонтанке» проректор по молодежной политике вуза Евгений Раскин. Одна из мер — проект ITMO.Aparts: вуз заключает договоры с апартаментами и гостиницами и заселяет туда студентов. Один из самых востребованных у студентов — апарт-комплекс VALO, где за проживание в двухместном номере выходит по 23 тысячи с человека. В этом году такой возможностью уже воспользовались около 500 человек. Такая практика есть и в ЛЭТИ: студентам предлагают поселиться в один из корпусов гостиницы «Нива» в Автово. Мест — 400. За двухместный номер со студентов берут по 11 тысяч с человека, трехместный — 10 тысяч, четырехместный — 8,5 тысяч в месяц.



В этом году в ИТМО ситуация чуть стабилизировалась: в очереди осталось около 400 человек, которых должны заселить за сентябрь-октябрь, считает Евгений Раскин.

В СПбГЭУ на нехватку мест для иногородних не жалуются. «На сегодняшний день СПбГЭУ располагает шестью собственными общежитиями различного типа, а также университетом было получено 147 мест в межвузовском студенческом городке (МСГ), это позволило обеспечить местами всех нуждающихся в жилье иногородних студентов. Всего в общежитиях проживает более 2 500 студентов СПбГЭУ», — рассказал «Фонтанке» заместитель начальника жилищно-бытового управления Андрей Мирошниченко.



К слову, МСГ — это еще один способ справиться с наплывом студентов-иногородников. Это крупнейшее в России студенческое общежитие, где живут более 8 тысяч студентов из 35 петербургских вузов. Расположен МСГ на «Парке Победы», в городке десять студенческих домов преимущественно коридорного типа — душ и туалет на этаже. Рядом — парки и магазины, в самом МСГ — спортивная площадка и даже коворкинги. Но и в студенческом городке не обходится без студенческих проблем — от цен до комендантов.

Тараканы, душ в подвале и акт за невымытую посуду



«Сейчас общежитие стоит 4 500 в месяц. Когда я заселялась, платила за проживание 2 900», — рассказала «Фонтанке» одна из студенток, живущая в МСГ. Сейчас она учится на первом курсе магистратуры, за пять лет цены выросли сразу на 55 %.

По словам опрошенных «Фонтанкой» жильцов студенческого городка, в МСГ нет проблем с грязью и тараканами, на которые традиционно жалуются в общежитиях. Зато сразу семь человек рассказали о «произволе студсовета»: студенты отмечают, что регулярно получают акты о нарушениях «за что угодно». Один из них получил акт за невымытую посуду. Оговорим, что в правилах МСГ действительно есть пункт, согласно которому нельзя оставлять грязную посуду в местах общего пользования.



«Акты за пыль, за «общий беспорядок». Заходят в комнату без стука — постоянная практика. А людей, которые накосячили, обязывают посещать мероприятия и помогать с их организацией, хотя это не предусмотрено правилами. И это при условии, что на студента уже и так выписали акт», — рассказала «Фонтанке» студентка.

К слову, согласно приказу об утверждении правил проживания, администрация МСГ имеет право сообщить ректору вуза о нарушениях студента, а в перечне «студентам запрещается» — 50 пунктов. Например, проживающим запрещено вешать на стены плакаты и расписание, использовать ковры и ковровые покрытия, сидеть и лежать на подоконниках, «затевать конфликты и драки, выражаться нецензурной бранью, а также распространять заведомо ложную информацию».

Пожаловались на условия проживания и студенты Педиатрички, проживающие в корпусе на проспекте Тореза. В общежитии душ находится в подвале, общие душевые не отделены друг от друга ни дверьми, ни хотя бы шторками. «В комнатах старые деревянные окна, из которых зимой дует холодный ветер — приходится затыкать утеплителем. За обогреватель нас могут выселить, потому что в общежитии старая проводка и нельзя использовать практически никакую технику», — рассказали «Фонтанке» студенты. Одна из них пожаловалась на тараканов и клопов, но оптимистично добавила: «Зато я плачу чуть больше 600 рублей».



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Судя по словам опрошенных «Фонтанкой» студентов, душ — в принципе больная тема для тех, кто живет в корпусах коридорного типа. «Половина душей не работает, так как они месяцами стоят забитые чьими-то волосами, и сливы никто не пробивает. Бывают времена, когда мыться просто негде», — рассказал «Фонтанке» студент одного из петербургских вузов.

На условия проживания в прошлом году жаловались и студенты спортивного вуза им. Лесгафта — на время ремонта зон общего пользования студентов переселили в комнаты, для жизни не пригодные. «Дети сами сходили, купили строительные материалы, взяли шпатели и вместо того, чтобы ходить на учебу в разгар учебного процесса, они с утра до ночи делают ремонт. Сдирают обои и клеят новые», — рассказывали тогда родители. В этом году, по словам жильцов общежитий, ситуация наладилась: «После ремонта стало намного лучше».



«Два месяца жили с протекающим потолком». Как заселялись в СПбГУ

На сайте ведущего петербургского вуза указано, что 22 общежития СПбГУ предоставляют 13 707 мест для проживания. Тем не менее здесь есть некоторые оговорки. В действительности спальных мест для студентов меньше, так как из указанного числа три общежития (№№ 1, 2 и 3 на улице Кораблестроителей) сейчас находятся на капитальном ремонте, а № 16 в Петергофе — в предаварийном состоянии. Итак, вычитаем 2 944 места — конкуренция за оставшиеся становится более острой с учетом особенностей расселения обучающихся.

В этом году заселение, по традиции, началось с бюджетников 25 августа. СПбГУ заранее опубликовал списки, в которых указал, где будут жить новоприбывшие: в Петергофе, Невском районе или на Васильевском острове. При этом с местами жилья студенты разбирались уже по приезде — в отделе поселения.



В 2023 году СПбГУ разделил все комнаты в общежитиях на базовый и повышенный уровень комфортности. Последний предполагает наличие ремонта в комнате, а, соответственно, и повышенную стоимость за проживание. Предполагалось, что в этом году бронировать «комфортные» места в общежитиях можно будет с помощью нового сервиса СПбГУ «Букинг». При этом доступ к нему должен был открыться в разные даты: 25 августа — для бюджетников, только 29 августа — для платников, а для иностранцев на платной основе — 15 сентября. «Как известно, все равны, но некоторые, видимо, равнее», — заметили авторы телеграм-канала «Лупа и Пупа».



ВУНК, базовый комфорт Фото: Предоставлено «Фонтанке» ВУНК, базовый комфорт Фото: Предоставлено «Фонтанке» ВУНК, базовый комфорт Фото: Предоставлено «Фонтанке» ВУНК, базовый комфорт Фото: Предоставлено «Фонтанке» ВУНК, базовый комфорт Фото: Предоставлено «Фонтанке» ВУНК, базовый комфорт Фото: Предоставлено «Фонтанке» ВУНК, базовый комфорт Фото: Предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





В действительности «Букинг» так и не заработал, но предположения о спросе на места повышенной комфортности (МПК) оправдались — за первые два дня поселения, к 26 августа, бюджетники разобрали большую часть «комфортных» блоков, сообщают студенты. При этом в отделе поселения отмечают, что в общежитии № 12 МПК до сих пор места остались — в том числе для платников, заселение которых началось позже, чем у обучающихся на бюджете.



Российских студентов на платной основе начали заселять в общежития СПбГУ с 29 августа. При этом платников оказалось гораздо больше, чем бюджетников, потому что среди них были не только первокурсники. С недавних пор жизнь обучающихся на «платке» усложнилась, так как с ними стали заключать договоры на проживание в общежитии не на весь период обучения, а на срок в один учебный год — по 31 июля. Таким образом, обучающимся необходимо ежегодно переезжать из одного места в другое, хоть это и не соответствует 105 статье Жилищного кодекса РФ.



«Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений, прохождения службы или обучения. Прекращение трудовых отношений, обучения, а также увольнение со службы является основанием прекращения договора найма жилого помещения в общежитии», — говорится в документе.

В связи с этим обучающиеся начали жаловаться на процесс расселения — по мнению некоторых из них, студенты-платники оказываются в более проигрышном положении по сравнению с теми, кто поступил на бюджет. Зачисленные в СПбГУ беспокоятся не только о том, что у них меньше вариантов жилья. Студенты опасаются, что придет время, когда мест для поселения платников просто не останется.

«У нас чуть ли не каждый год растет число поступивших, и получается такая картина: ранее заселившиеся бюджетники продолжают жить в своих блоках, и к ним в первую очередь подселяют первокурсников с того же бюджета, а только потом дело доходит до платников. А общаги не резиновые — кому-то может не достаться место», — делится одна из студенток.



ПУНК, повышенный комфорт Фото: Предоставлено «Фонтанке» ПУНК, повышенный комфорт Фото: Предоставлено «Фонтанке» ПУНК, повышенный комфорт Фото: Предоставлено «Фонтанке» ПУНК, повышенный комфорт Фото: Предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Так, в этом году в предаварийное общежитие № 16 начали селить платников, что подтверждают сами студенты и список заселяющихся. В отделе поселения «Фонтанке» сказали, что студентов в это общежитие не отправляют из-за неудовлетворительных условий для проживания. Кроме того, СПбГУ предлагает студентам жилье в отелях и хостелах Петербурга, среди которых: «Петя и Волк», We&I by Vertical, гостиница «Охтинская», сеть студенческих кампусов «НордРент» и другие.



Напоследок для поселения оставили иностранцев-платников, которых будут заселять с 15 сентября. О том, где и в каких условиях они будут жить, только предстоит узнать. Между тем, уже распределенные места нельзя назвать окончательными, так как есть возможность переехать в другой блок с 19 сентября. Несмотря на это, студенты все равно оказываются в ситуации, где одни получают больше возможностей найти хорошую комнату, а другие — меньше. А условия жизни даже в пределах одного общежития могут отличаться кардинально. Об этом «Фонтанке» рассказали проживающие в общежитиях в Петергофе (ПУНКе).



«Изначально я планировал жить в комнате базового комфорта. Но когда пошел смотреть блок, очень разочаровался: стены почти без обоев — голые, под ногами разваливающаяся плитка, по которой бегают тараканы, — делится первокурсник. Вот и решил, что в таких условиях я навряд ли смогу нормально жить, и выбрал комнату повышенного комфорта с обыкновенным ремонтом, конечно, но там хотя бы чисто».

Больше жильцов разочаровывают проблемы с водой — студенты сталкиваются как с ее отсутствием, так и наоборот — с подтоплениями.

«Мы два месяца жили с периодически протекающим потолком. Поднимались к соседям с разных этажей — никто не топил. Вызывали сантехника — тоже проблему не решил, сказал обращаться в аварийку. По итогу подтопления прекратились сами, но все это время приходилось жить с сильной влагой в душевой, а там где влага — сразу насекомые: от тараканов до мокриц», — говорит собеседница.



Фото: Предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Один из зачисленных в этом году студентов оказался шокирован условиями проживания: «За окнами надо пихать губки, дабы сквозняка не было. В стенах присутствуют непонятные отверстия, из которых лезут тараканы». Так выглядят санузел, душевая и кухня в его корпусе:



Фото: Предоставлено «Фонтанке» Фото: Предоставлено «Фонтанке» Фото: Предоставлено «Фонтанке» Фото: Предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Некоторые проблемы студенты берутся решать сами. С неухоженными блоками базовой комфортности борются с помощью ремонта: клеят обои, кладут линолеум. И если бюджетники могут облагораживать свои комнаты на перспективу, то платники делают это на свой риск, так как через год могут уже не попасть в отремонтированный блок.

Несмотря на это, среди «базовых» комнат есть изначально ухоженные, и они не в меньшинстве. Так, студентка-бюджетница рассказывает, что уже три года живет в общежитии № 22 в блоке квартирного типа. По ее словам, она сразу заехала в чистую комнату с целыми стенами и полом. Насекомые могут появляться, но не массово — помогает ежегодная профилактика дезинсекцией.

Несмотря на различия «базовых» спальных мест, оплата проживания в них не отличается, но цена имеет общее свойство расти. Согласно приказу о размере оплаты за общежитие в СПбГУ, с 24 августа этого года за комнату базового уровня комфортности бюджетнику придется платить 1 200 рублей в месяц, а платнику — 2 400 рублей. При этом поступивших до 2022 года рост цен не затронет.



Также поднялись цены на повышенный комфорт — они варьируются в зависимости от кампуса, в котором живет обучающийся. Так, самая дешевая комната этой категории стоит 2 500 рублей в месяц — на Капитанской улице в общежитии № 19 на Васильевском острове. В то же время цена за самую дорогую комнату-одиночку достигает 11 600 рублей — в кампусе «Михайловская дача» для ВШМ. В Петергофе за проживание в МПК ежемесячно платят от 3 400 до 5 300 рублей.

Так, в зависимости от ситуации для студентов СПбГУ на первый план выходят разные проблемы. В то время как одни боятся остаться без общежития, другие переживают, что переедут в блок за 2 400 рублей с отклеивающимися обоями.



200 тысяч в год за общежитие

С тараканами или без, жить в общежитии все еще на порядок дешевле, чем снимать квартиру или даже комнату в коммуналке. Самые низкие цены в Петербурге для студентов-медиков: 550 рублей в Мечникова, 620 рублей в Педиатрическом, 970 — в Первом меде. Загвоздка — это для бюджетников. Для платников в том же Педиатрическом университете расценки совсем другие — 6100 в месяц. В СЗГМУ им. Мечникова со студентов-договорников берут 2 900 рублей, в Первом меде — 3 295 в месяц.



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Стоимость проживания часто варьируется в зависимости от корпуса и от количества проживающих в комнате, так что «Фонтанка» брала средние значения по университету при подсчетах. Например, в СПбГЭУ стоимость проживания доходит до 5 268 рублей, из которых — 1 100–1 350 — плата за коммунальные услуги, а остальная часть суммы — цена за съем в зависимости от уровня комфортности. По словам студентов, в общежития приходит «комиссия по комфортности», которая определяет цены на будущий год и чаще — повышает. В Политехе же за наем берут всего 83 рубля, итого выходит полторы тысячи в неотопительный сезон и 1 788 — в отопительный.



Одни из самых дорогих общежитий — у Горного института. Самый бюджетный вариант за две тысячи — четырехместная комната в общежитии коридорного типа на Шкиперском протоке. В основном место обходится в 4 200 рублей в месяц — как правило, это комната для двух человек с санузлом на двоих или на четверых. Но есть и вариант за 7 100 — отдельная одноместная комната 10,88 кв.м на Малом проспекте и даже квартиры-студии на 2–3 человек, стоимость которых доходит до 25 тысяч.

И еще один вуз с «золотыми» общежитиями — СПбГУП. В Доме студента за год проживания студент отдаст минимум 104 192 рубля (по 8,6 тысячи в месяц). Можно заселиться и в одноместный номер категории «стандарт+», если не жалко 18,5 тысяч в месяц — 222 тысячи за год.



Порядок заселения

С такими-то ценами и числом иногородних студентов закономерный вопрос — а кто те счастливчики, кого заселяют в первую очередь. Да, в общежитиях, как и при зачислении, есть несколько «волн» студентов. Порядок в университетах примерно одинаковый — «Фонтанка» разобрала его на примере приказа Политеха.



Сначала места в общежитиях достаются Героям России, участникам СВО и их детям, а также остальным поступающим по отдельной квоте, например, детям медработников, умерших во время пандемии коронавируса. Дальше на очереди олимпиадники, потом — студенты в зависимости от баллов ЕГЭ. Чем больше баллов, тем вы выше в очереди. И уже после заселения всех иногородних на остатки, если они будут, могут рассчитывать жители пригородов Петербурга и отдаленных районов Ленобласти, которым добираться до вуза больше двух часов.

В ИТМО порядок примерно тот же: сначала — социально незащищенные категории абитуриентов, потом — иностранцы, олимпиадники, студенты, у которых больше 285 баллов на ЕГЭ, далее — квота на лучших магистрантов. «Ну а дальше идет уже рейтинг по снижению баллов ЕГЭ. Причем тут не влияет, на бюджете студент или на «платке» — среди платников тоже очень много высокобалльников. Еще мы стараемся селить студентов поближе к корпусу, где они будут учиться», — рассказал проректор университета.



Также Евгений Раскин добавил, что в вузе стараются учитывать и фактор стоимости. Так, в МСГ стараются селить магистрантов, потому что в студенческом городке стоимость проживания выше, чем в общежитиях вуза. А в корпус на Ленсовета преимущественно селят льготников, потому что там цены ниже и есть комната для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В СПбГЭУ действует система дистанционного бронирования комнат в личном кабинете абитуриента. «Студент может самостоятельно выбрать любое общежитие, отвечающее критериям его поиска, где есть свободные места», — рассказал «Фонтанке» заместитель начальника жилищно-бытового управления Андрей Мирошниченко.

От общежития до вуза — два часа

Немаловажно для студентов — время на дорогу до университета. Судя по изученным «Фонтанкой» адресам, тут кому как повезет — даже в пределах вуза. Например, в медицинском СЗГМУ им. Мечникова один из корпусов общежития находится прямо на территории студгородка на Пискаревском проспекте, другой — на проспекте Просвещения. Та же история с Первым медом: от одного общежития до пар 5 минут пешком, от другого — больше часа с пересадками.



«Фонтанка» подсчитала примерное время, которые студенты петербургских вузов тратят на дорогу. Оговорим, что при подсчетах мы учитывали только собственные общежития университетов — не брали МСГ и гостиницы. Пунктом назначения редакция выбирала либо главный, либо самый крупный корпус университета, а время в пути на общественном транспорте рассчитывала по «Яндекс Картам».



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Самые щадящие условия по средней температуре по палате — в Горном институте, где студенты добираются максимум 27 минут. Корпуса общежитий разбросаны по Васильевскому острову, так что в большинстве случаев студентам-горнякам даже не приходится заходить в метро — либо автобус, либо и вовсе пешком. Та же история в ЛЭТИ и ВОЕНМЕХе — дорога занимает в среднем 15–40 минут.



Повезло студентам Политеха: почти все общежития — в 20 минутах от вуза, одно из них — в десяти минутах ходьбы. Исключение — два корпуса на Гражданском проспекте, где на дорогу придется потратить больше 40 минут.

Самые отдаленные корпуса общежитий — у Первого меда в Купчино, у Технологического института — на проспекте Ветеранов, у ИТМО — на Белорусской и у ПГУПСа — в Пушкине, откуда придется добираться на электричке. Справедливости ради, остальные общежития ПГУПСа — чуть ли не в шаговой доступности от главного корпуса. В ИТМО и Техноложке от других корпусов время на дорогу займет примерно полчаса.



Рекордсмен — это, конечно, СПбГУ. В вузе есть ВУНК — корпус на Васильевском острове, от которого на занятия ехать около 40 минут на автобусе, однако большинство студентов селят в ПУНК — студгородок за Петергофом. Добираться оттуда до, к примеру, здания Двенадцати коллегий — 1 час 51 минута на автобусе и электричке либо 2 часа 6 минут — на автобусе, метро и снова на автобусе.



Милена Солдатенко, Ксения Киндеева, «Фонтанка.ру»

