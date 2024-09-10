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Общество Посольство Таджикистана рекомендовало гражданам республики воздержаться от поездок в Россию

Посольство Таджикистана рекомендовало гражданам республики воздержаться от поездок в Россию

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4 комментария

Посольство Таджикистана 10 сентября рекомендовало гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства.

Рекомендация была сделана, как утверждается, «ввиду продолжающегося в РФ режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска».

Ранее с такой же рекомендацией в апреле текущего года выступал МИД Таджикистана: причина тогда не указывалась, однако согласно ноте, врученной послу России в Таджикистане Семену Григорьеву, граждане Таджикистана сталкивались в РФ с проявлением «подчеркнуто негативного отношения», а также с «повсеместным нарушением своих прав и свобод».

Издание «Азия-Плюс» тогда сообщало о «сотнях таджикских мигрантов», застрявших на российско-казахстанской границе. Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила ситуацию тем, что на сухопутных участках российско-казахстанской границы повышены меры безопасности после теракта в «Крокус сити холле» в условиях сохраняющейся террористической угрозы. Въезжающих иностранных граждан тщательно досматривают независимо от гражданства. Ситуацию с гражданами Таджикистана, «застрявшими на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России», Захарова назвала преувеличенной.

Вечером 22 марта группа вооруженных людей ворвалась в красногорский «Крокус сити холл» и открыла стрельбу по находившимся там людям. Позже в здании произошел взрыв и начался пожар. По последним данным, число жертв достигло 144, еще 551 человек пострадал. Судом арестованы 12 фигурантов, в том числе четверо предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана. Также задержания лиц, которые могли быть связаны с обвиняемыми, прошли и в Таджикистане.

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Таджикистан Посольство Рекомендация Воздержаться от поездок РФ
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Комментарии
4
sysh
10 сентября 2024, 17:53
временно воздержаться от поездок в Россию А чего только временно.
Антишерсть
10 сентября 2024, 17:54
Прекрасная же новость. Вот и не надо к нам ехать.
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