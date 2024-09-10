Новосибирец ради 3 млн удерживал в заложниках сожительницу и троих детей. Он задержан

В Новосибирске задержали 37-летнего мужчину, который в одной из квартир дома по улице Жуковского взял в заложники 34-летнюю сожительницу и ее троих детей в возрасте от 12 до 13 лет. Об этом сообщает 10 сентября региональный СК.
Как отметили в ведомстве, мужчина был пьян и при себе у него было оружие. Он требовал, чтобы власти передали ему деньги. Мужчину задержали, когда спецназ попал в квартиру через балкон. Возбуждено уголовное дело о захвате заложников. Женщина и ее дети не пострадали.
ГУ МВД России по Новосибирской области
По данным NGS.RU, мужчина угрожал семье охотничьим ружьем и требовал, чтобы ему передали 3 миллиона рублей. Все продолжалось с вечера 9 сентября до 4 часов утра 10 сентября.
Известно, что подозреваемый приехал в Новосибирск из Каргатского района Новосибирской области. Работал он электросварщиком. Ранее был судим.