Комитет по транспорту сможет строить многоуровневые паркинги в Петербурге

Петербургский комитет по транспорту получил новые полномочия. Теперь он сможет заниматься капитальным строительством крытых многоуровневых городских стоянок, сообщает 9 сентября пресс-служба ведомства.
Многоуровневые городские парковки будут возводить в рамках адресной инвестиционной программы Петербурга. Строительство будет вестись параллельно с обустройством обычных некапитальных городских парковок и перехватывающих стоянок. Паркинги будут строить «под ключ» — от проектирования до стройки и реконструкции и заканчивая обеспечением функционирования новых объектов.
По словам председателя комитета Валентина Енокаева, обустройство многоуровневых паркингов — самый эффективный способ парковки автомобилей на ограниченной территории. «Поэтому новые полномочия — крайне важные компетенции, которыми ранее ни один исполнительный орган государственной власти Петербурга не был наделен», — отметил он.