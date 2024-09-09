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    Комитет по транспорту сможет строить многоуровневые паркинги в Петербурге

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    11 комментариев
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Петербургский комитет по транспорту получил новые полномочия. Теперь он сможет заниматься капитальным строительством крытых многоуровневых городских стоянок, сообщает 9 сентября пресс-служба ведомства.

    Многоуровневые городские парковки будут возводить в рамках адресной инвестиционной программы Петербурга. Строительство будет вестись параллельно с обустройством обычных некапитальных городских парковок и перехватывающих стоянок. Паркинги будут строить «под ключ» — от проектирования до стройки и реконструкции и заканчивая обеспечением функционирования новых объектов.

    По словам председателя комитета Валентина Енокаева, обустройство многоуровневых паркингов — самый эффективный способ парковки автомобилей на ограниченной территории. «Поэтому новые полномочия — крайне важные компетенции, которыми ранее ни один исполнительный орган государственной власти Петербурга не был наделен», — отметил он.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    Комментарии 11

    VKuser15401621909 Сен 2024 в 16:25
    главное, чтобы цены потом не зашкаливали (как это у нас водится!)
    +0−0
    28240881209 Сен 2024 в 16:25
    Да всё что угодно, кроме метро!
    +0−0
    Kot Piter09 Сен 2024 в 16:08
    Карманы нужно укрепить заклёпками, как на джинсах, а то оторвутся. 😐
    +0−0
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