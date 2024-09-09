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    Дата-центр за 450 млрд рублей планирует построить «Газпром» в Великом Новгороде

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    7 комментариев

    ПАО «Газпром» планирует построить крупный центр обработки данных на 5000 стоек в Великом Новгороде за 450 миллиардов рублей. Об этом 9 сентября пишут «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к компании.

    По данным «Спарк», для строительства центра в августе этого года «Газпром» создал новое юрлицо «Газпром межрегионгаз ЕЦРК» с уставным капиталом 10 миллионов рублей. Основной вид деятельности организации — обработка данных и услуги по размещению информации.

    Отмечается, что представители «Газпрома» обращались в консалтинговую компанию по строительству дата-центров «Ди си квадрат» для разработки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Как рассказал «Ведомостям» основатель «Ди си квадрат» Александр Мартынюк, план проекта был масштабным, но компания отказалась его реализовывать.

    По словам Мартынюка, для решения операционных вопросов центра обработки данных нужно две-три площадки по 300 стоек. Стоимость строительства одной стойки мощностью 1 кВт будет составлять около 1 миллиона рублей. Однако этой мощности будет недостаточно, и она будет исчисляться от 5 до 15 кВт на стойку. Если взять среднее значение мощности 7,5 кВт на 5000 стоек, то стоимость проекта может достичь 450 миллиардов рублей.

    Великий Новгород был выбран для строительства дата-центра неспроста, отмечается в публикации. В первую очередь это может быть обусловлено готовой инфраструктурой в регионе и дешевой электроэнергией. Кроме того, власти Великого Новгорода создают благоприятную почву для создания подобных центров.

    ЦОД — это централизованный объект для обработки и хранения данных. Он состоит из инфраструктуры и структуры, обеспечивающих обработку и передачу данных. Строительство собственного дата-центра в Великом Новгороде позволит «Газпрому» контролировать IT-инфраструктуру и снизить расходы на нее.

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    ГазпромДата-центрВеликий Новгород
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    Комментарии 7

    Slava_Rossii209 Сен 2024 в 14:47
    Газпром построит только бетонную коробку. А всё остальное произведёт коллективный запад и Китай. И если Китай прекратит поставки оборудования, то этот дата-центр быстро превратится в офисный центр или заброшку.
    +0−0
    _boba_09 Сен 2024 в 14:45
    Граждане, не волнуйтесь так сильно за Газпром. У них всё хорошо. В отличие от вас.
    +0−1
    jump09 Сен 2024 в 14:14
    из каких таких денег он хочет построить ?
    газпром - банкрот!
    +4−1
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