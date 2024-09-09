Дата-центр за 450 млрд рублей планирует построить «Газпром» в Великом Новгороде

ПАО «Газпром» планирует построить крупный центр обработки данных на 5000 стоек в Великом Новгороде за 450 миллиардов рублей. Об этом 9 сентября пишут «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к компании.

По данным «Спарк», для строительства центра в августе этого года «Газпром» создал новое юрлицо «Газпром межрегионгаз ЕЦРК» с уставным капиталом 10 миллионов рублей. Основной вид деятельности организации — обработка данных и услуги по размещению информации.



Отмечается, что представители «Газпрома» обращались в консалтинговую компанию по строительству дата-центров «Ди си квадрат» для разработки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Как рассказал «Ведомостям» основатель «Ди си квадрат» Александр Мартынюк, план проекта был масштабным, но компания отказалась его реализовывать.

