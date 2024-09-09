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Афиша Plus Горожан приглашают на геологический фестиваль «Геофест» с бесплатными мастер-классами и квестами

Горожан приглашают на геологический фестиваль «Геофест» с бесплатными мастер-классами и квестами

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Узнать, что такое шкала твердости, поискать палеонтологические образцы, послушать байки геологов и попробовать их полевой каши. Все это — 12 сентября с полудня до вечера в культурном квартале «Брусницын». Бесплатно.

Инициаторы — Роснедра и Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского — сетуют: у большинства представление о геологах как о бородатых людях с молотками, собирающих камни и коротающих вечера у костра с гитарой. А на самом деле современный геолог — «ученый с высокими технологическими компетенциями: физик, химик, программист, специалист по работе с искусственным интеллектом и 3D-моделированию, аналитик». Без работы геологов невозможно строительство метро, да и любого здания. Без них мы не знали бы, сколько лет Земле (14,5 млрд). И разумеется, благополучие страны во многом держится на полезных ископаемых, которые находят геологи. Этих кадров стране не хватает. Чтобы неформально показать, кто такие современные геологи, они и приглашают всех желающих на фестиваль. Лекций не будет вообще, разве что немного научной информации на мастер-классах (обещают показать, как работать с геологическим оборудованием) и квестах.

Почему все это в Петербурге? Потому что именно в нашем городе по указу Александра III был в 1880-х создан первый в стране геологический комитет. Почему фестиваль международный? Потому что Институт Карпинского всячески продвигает российскую геологическую научную школу в других странах — и с некоторыми на фестивале запланированы телемосты.

Поскольку мастер-классы и квесты — для людей разных возрастов, то ориентируют так: то, что больше интересно детям, то с 12:00, студентам и старшеклассникам — с 14:00, а с 16:00 уже просто для всех. Хотя приходить можно в любое время — даже регистрироваться не надо. Видимо, естественным ограничительным фактором будет то, что вообще-то в четверг большинство на учебе и на работе. А с 18:00 будет концерт «Хиты на все времена», там «Кар-мен», «Билли Новик» и много кто еще, но концерт уже платный.

Геологи ждут 12 сентября на «Геофесте» в культурном квартале «Брусницын» (Кожевенная линия, 30), с 12:00. Часть событий — 8+, часть — 12+.

Александра Шеромова

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